元SKE48の石田安奈（29）が8日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。プロデューサーの秋元康氏（67）との関係についてコメントした。

この日はプロインタビュワーの吉田豪氏と出演。石田は今年7月放送のテレビ東京「テレ東音楽祭2025〜夏〜」で、AKB48の現役メンバーとともに出演。“セレブ演出”もあり、大炎上となった。

吉田氏から「叩かれて、へこみはしなかったんですか？」と聞かれた石田は「全然なかったです。やっぱり元々SKEにいる頃から、どちらかというと選抜のメンバーに選ばれていた方ではあったんですけど、自分でもなんで選ばれるんだろう？ってのもあったんですよね。私より人気な子はもちろんいっぱいいたし、でも、やっぱりそういうのでアンチの方も凄い多かったんです。握手会で暴言吐かれたりとか」と苦笑した。

この番組が秋元氏企画ということもあり、吉田氏は「秋元さんに気に入られてピックアップされているんだろうなとか思いがちですけど、やめてから別に交流もなかった？」と質問。石田は「そうです。秋元先生の連絡先は知ってるんですよ。で、（AKB48と）兼任していた頃に、やり取りはさせていただいていたんですけど、年末年始のご挨拶ぐらいで。もうAKBとSKEと関わってなかったので、別にこれという何かきっかけはないんですけど、“あけましておめでとうございます”っていうぐらいの関係性」と明かした。

そんな中での急なオファーに「なんか見てくださってはいたみたいで、“最近凄い話題になってるね”っていうので、お話はいただいたんですけど。全然接点っていう接点はそんなにないです」と話した。

「SKE時代ってやっぱり前に出たい、選抜に入りたいっていう、自分の夢を追いかけてたんですけど、今はやっぱり家庭があって子供をメインに子育てしているので、そんな中での仕事は自分の時間というか、自分のやりたいことを仕事としてやりたいなって気持ちだった。むしろ“そんないいんですか？お話いただいて”ぐらいな感じですね。なんか押されている感覚は全然ない」とした。

夫が5つの会社を経営する実業家で、セレブ婚生活を謳歌している石田だけに、「テレ東音楽祭」の演出も豪華。田中瞳アナウンサーから「衣装が何と5000万円ということです」と紹介され、ハイブランドのバッグや貴金属を身に付けた演出だった。石田自身は短期間だけAKBを兼任したことがあったが、AKBでの選抜経験がなかったことなどから、人選や演出も含めてSNS上でさまざまな声が上がっていた。

夫とは22歳差で、家賃170万円の5LDK高級マンションに住んでいることを告白。2人の子宝に恵まれている。