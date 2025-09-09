俳優山田裕貴（34）が、8日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。養成所時代の恩師への感謝の思いを語った。

山田は「お芝居の養成所に入ることになりまして、そこで田代さんという方が僕にエキストラの仕事とか、舞台のセットを組み立てる仕事とかを振ってくださって、アルバイトと同時に現場を見てこいということで、劇場のチケットのもぎりとかを経験させるようにしてくれていたんです」と養成所時代の恩師、田代伸也さんから与えられた経験を明かした。

山田は「その田代さんって人が、養成所の特別クラスを持ってる人でちょっと厳しい、一見怖そうに見えないんですけど厳しい人だった。当たり前ですけど『現場に遅れて行ったら許さないからな』とか、当たり前のことを厳しく教えてくださっていた」と恩師について明かした。

山田は「『お前は何がとりえかわからない。だけど1つだけ思ったのは、勘がいい』って言われたのがすごいうれしくて。養成所っていろんな審査とかがあって、ここがダメ、ここがダメって指摘される事が多かったんですけど、初めて褒めてくれた人がいるって思って、それがすごいうれしくて、すごい覚えていて」と恩師から褒められたことを語った。

その後、番組に田代さんが登場し山田は驚いた。田代さんは「在校生が多かった。その中で徐々に頭角を現してきた」と山田を評価していたことを明かした。