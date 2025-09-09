【ゲーミングモニター「XL2540X+」】 9月16日 発売予定 価格：53,900円

ベンキュージャパンは、ZOWIE XL-Xシリーズより、ゲーミングモニター「XL2540X+」を9月16日に発売する。価格は53,900円。

XL-Xシリーズエントリーグレード機種「XL2540K」の後継機となる「XL2540X+」は、リフレッシュレートが最大280Hz（DisplayPort 接続時）に向上し、より滑らかな映像表示でゲームを楽しむことができる。さらに、プリセットされた3種のFPSモードや、表示コンテンツに応じて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeに対応するなど、FPSプレイに特化した機能を搭載している。

ゲーミングモニター「XL2540X+」の特長

より滑らかな映像表示でゲームを楽しむことができる高速リフレッシュレートを実現

最大280Hzのリフレッシュレートを実現。動きの速いシーンでも滑らかに描写し、敵の動きを細部まで正確にとらえることができる。競技性の高い激しいゲームプレイでも視認性を保ち瞬時の反応を支える。

設定を簡単にシェア可能なXL Setting to Shareと自動で画面モードを調整するAuto Game Modeに対応

ZOWIE独自のソフトウェアXL Setting to Shareを活用して、XLシリーズで設定したゲームモードをプロファイルとして送信・共有することができるため、友人同士や他のプレーヤーのゲームモード設定を簡単にシェア可能。

また、プレイするゲームに合わせて自動的に画面モードを変更するAuto Game Modeにも対応。設定変更の手間を省き、快適なゲームプレイを実現する。

□自動調整可能なカラーモード参照ページ

滑らかで柔軟な高さ調整が可能なベアリングを採用

筐体にはベアリングを採用し、高さ調整において滑らかな操作感を実現。また、ティルト、スウィーベルにも対応しているため、プレイスタイルや好みに応じて、柔軟に調整が可能だ。

FPSプレイに最適な24.1インチを採用

24.1インチは、画面全体を視界に収めやすく視線移動が最小限で済むため、敵の動きを素早く捉えることが可能。競技シーンでも定番として採用されており、集中力を保ちながら正確な操作を行なえる環境を実現する。

【「XL2540X+」製品仕様表】

項目 詳細 製品名 XL2540X+ サイズ/パネル/バックライト 24.1 インチ/TN/LED 筐体色 ダークグレー 解像度 フル HD(1,920x1,080) 表示サイズ 535.68×298.08mm 表示色 約1,677万色 画素ピッチ/画素密度(mm/ppi) 0.279/91 アスペクト比 16:9 コントラスト比 1,000:1 輝度(cd/㎡) 320 視野角(左右/上下) 170度/160度 水平周波数(KHz) 30～308 垂直周波数(Hz) 24～280 ティルト角度(上下) -5度/35度 スウィーベル(左右) 45度/45度 高さ調整(mm) 155 VESA 規格(100x100mm) ○ 電源 内蔵 消費電力(W) 65(待機消費電力：0.5) スピーカー なし ヘッドフォン出力端子 ○ 入出力端子 HDMI 2.0×3、DisplayPort 1.2×1 付属ケーブル 電源、HDMI 2.0、DisplayPort 1.2(各約 1.8m) その他付属品 クイックスタートガイド、保証書、S.Switch、アイシールド 本体サイズ 576.15×350.56～517.3×181.68mm（幅×高さ×奥行） 梱包状態サイズ 約 667×676×195mm（幅×高さ×奥行） 本体重量/梱包重量 約5.8/約11.5kg Black eQualizer ○ Color Vibrance ○ フリッカーフリー/ブルーライト軽減 ○ 保証期間 3年保証（パネル、バックライトは1年保証）

