¡ÖÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤¬¤¢¤ë¡×¡¡F1³ÑÅÄÍµµ£¤¬·ãÅÜ¤·¤¿ÌµËÅ¤ÊÀÜ¿¨¡¢³¤³°»ØÅ¦¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ªÁÆËö¡×
Âè16Àï¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Ç13°Ì
¡¡¼«Æ°¼Ö¥ì¡¼¥¹F1¤Îº£µ¨Âè16Àï¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤Ï¸½ÃÏ7Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Í£°ì¤ÎÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤Ï13°Ì¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤È¤ÎÀÜ¿¨¤ËÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¥ì¡¼¥¹ÃæÈ×¤À¤Ã¤¿¡£³ÑÅÄ¤Î¸åÊý¤«¤é¥í¡¼¥½¥ó¤¬ÀÜ¿¨¡£³ÑÅÄ¤Ï¥Þ¥·¥ó¤Î¥Õ¥í¥¢ÉôÊ¬¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¤¡¢¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÅÜ¤ê¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£F1¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¼ÙËâ¤ò¤µ¤ì¤¿¡£¥Ú¡¼¥¹¤òÍî¤È¤¹¤Ë½½Ê¬¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£¥í¡¼¥½¥ó¤ÎÉÔÉ¬Í×¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨½øÈ×¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ë¾º³Ê¤·¤¿³ÑÅÄ¤È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¥í¡¼¥½¥ó¡£°ø±ï¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢ÌµËÅ¤Ë¤â±Ç¤ë¥¢¥¿¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÑÅÄ¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤Î¥ì¡¼¥¹¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤Ç¤â¡¢Ä¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¤¬¤¢¤ë¡£Æ±¤¸»±²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¥·¡¼¥ÈÁè¤¤¤Ï¤É¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤è¤ê¤â·ã¤·¤¤¤±¤É¡¢·É°Õ¤Ï»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡X¤Ç¤â¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î2ÈÖ¼ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤òÇË²õ¤·¤è¤¦¤È¡Ä¡ÄÂÔ¤Æ¡¢Á°¤Ë¤â¸«¤¿µ¤¤¬¡×¡Ö¥ê¥¢¥à¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¡×¡Ö²¿¤¬¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«½ã¿è¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿¤«¤è¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ªÁÆËö¤À¡×¤Ê¤É³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
