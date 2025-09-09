¡ÚÌ¡²è¡Û88ºÐ¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖVR¡×½éÂÎ¸³¡ª¡¡²ÈÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢Âç¤Ï¤·¤ã¤®¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¸µµ¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼Â³¡¹¡Úºî¼Ô¼èºà¡Û
¡¡´Ç¸î»Õ·ó¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö¥Ä¥Ê´Ç¡£¡×¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö88¤µ¤¤¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬VR¤òÂÎ¸³¤·¤¿¥Ï¥Ê¥·¡£¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç2700°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÄÊì¤Î88ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¿ÆÀÌ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºî¼Ô¤Î·»¤ÎVR¥²¡¼¥à¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÁÄÊì¤â¡¢¤½¤Î¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊVR¥²¡¼¥à¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¡¢¸µµ¤¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¡Ø¥Á¡¼¥à°åÎÅ¡Ù¤Çº£¸å¤â°Â¿´¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö»Ñ¤Ë¾Ð¤¤¤È¥É¥¥É¥
¡¡¥Ä¥Ê´Ç¡£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¥Ê´Ç¡£¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.º£²ó¡¢Ì¡²è¡Ö88¤µ¤¤¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬VR¤òÂÎ¸³¤·¤¿¥Ï¥Ê¥·¡£¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ä¥Ê´Ç¡£¤µ¤ó¡ÖÁÄÊì¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤Î¤¿¤á¡¢¿ÆÀÌ¤Ç½¸¤Þ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤ËVR¤òÁÄÊì¤¬ÂÎ¸³¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤ï¤ºÌ¡²è¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.VR¤ò³Ú¤·¤à¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥Ä¥Ê´Ç¡£¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤âÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ÁÄÊì¤¬¤¢¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤ÊÀ¼¤Ç¶«¤Ö¤Î¤ò¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¿´Â¡¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¤Î¼£ÎÅÎò¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æâ¿´¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×
Q.¡Ö¹âÁØ¥Ó¥ë¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÈÄ¤Î¾å¤òÊâ¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢³Ú¤·¤ó¤À¥½¥Õ¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ä¥Ê´Ç¡£¤µ¤ó¡Öº£²ó¤Ï¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î¥½¥Õ¥È¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£¿ÆÀÌ1¿Í¤º¤Ä¤Ç²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¡¢½½Ê¬³Ú¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¡Ö¤½¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Ç¤â¹ØÆþ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤ÏVR¤ËÂÐ¤·¤Æ¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥Ä¥Ê´Ç¡£¤µ¤ó¡Ö¤½¤ÎÃÊ³¬¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤¿Ã¯¤«¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×
Q.88ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ä¥Ê´Ç¡£¤µ¤ó¡ÖÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¸µµ¤¤Ê¼«Ëý¤ÎÁÄÊì¤Ç¤¹¡£¡Ø²¿¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÁÄÊì¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ç³Ú¤·¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Q.Ì¡²è¡Ö88¤µ¤¤¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬VR¤òÂÎ¸³¤·¤¿¥Ï¥Ê¥·¡£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ä¥Ê´Ç¡£¤µ¤ó¡Ö¡Ø¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡Ù¡Ø¸µµ¤¤Ç¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡Ù¡Ø¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ù¤È¤¤¤¦²¹¤«¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤ò´Þ¤á¡¢¿ÆÀÌ¤Ë°åÎÅ¿¦¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤â¶Ã¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×