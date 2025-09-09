お子さまの仮装にもおすすめのグッズも！神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ハロウィーンイベント」

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールでは、2025年9月19日(金)〜 10月31日(金)の期間、ハロウィーンイベントを実施します。

神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールでは、2025年9月19日(金)〜 10月31日(金)の期間、ハロウィーンイベントを実施。

2F ミュージアムでは、仮装をしたアンパンマンたちと会えるグリーティングを開催。

その他、ハロウィーンのシールラリーや限定のお面工作も実施します。

1F ショッピングモールでは、この時期しか手に入らないハロウィーン限定グッズやフードを販売。

アンパンマン広場には、ハロウィーン限定フォトブースも登場し、記念撮影も楽しめます。

この秋は、神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールで楽しいハロウィーンをお過ごしください。

■2F ミュージアム

【ハロウィーングリーティング】

仮装をしたアンパンマンとばいきんまんのハロウィーングリーティングを開催。

魔法使い姿のアンパンマンとドラキュラに仮装したばいきんまんに会えるのは今だけ！

期間：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)

場所：2F ミュージアム やなせたかし劇場

時間：1日2回開催

出演：アンパンマン、ばいきんまん

※ミュージアムご入館には 日時指定WEBチケットの事前購入が必要です

※状況により内容が変更となる場合があります

※定員に達し次第案内を終了します

※画像はイメージです

ハロウィーン グリーティング

【ハロウィーンお面工作】

仮装をしたアンパンマン、ばいきんまんのお面工作を実施します。

のりとペンだけで簡単に作ることができるので、小さなお子さまも楽しめます。

期間：2025年9月19日(金)〜10月31日(金)

場所：2F ミュージアム みみせんせいのがっこう

ハロウィーン お面工作

※画像はイメージです

【ハロウィーンシールラリー】

ばぁっ！とおばけのポーズで、ミュージアムのお兄さん、お姉さんを驚かせて、ハロウィーンを一緒に楽しみましょう。

驚かせたらもらえるミニシールを5枚集めると、大きなハロウィーンシールがもらえます。

期間：2025年10月1日(水)〜10月31日(金)

場所：2F ミュージアム

ハロウィーン シールラリー

※画像はイメージです

【プレゼントにおすすめ！ギフトチケット】

LINEやメールで簡単に贈ることができるギフトチケットは、日時指定の 必要がなく、受け取った方の好きな日時で2F ミュージアムにご入館可能です。

今なら期間限定でハロウィーンデザインを選ぶことができます。

大切な方へのギフトとして、ぜひ利用ください。

有効期限：購入日の翌日から、購入日の5ヶ月後末日まで

販売価格：2,500円(税込)

※神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール以外では利用できません

※ハロウィーンデザインは9月18日(木)〜10月31日(金)までの期間限定で選べます

Instagram 参考画像

■1F ショッピングモール

【ハロウィーン限定グッズ＆フード】

1F ショッピングモールの各ショップで、アンパンマンこどもミュージアム限定のハロウィーングッズやフードが登場。

仮装姿のアンパンマンたちのデザインのほか、お子さまの仮装にもおすすめのグッズも取り揃えています。

ハロウィーン限定チョコクランチ

1,188円

アンパンマンテラス神戸

ハロウィーン限定マシュマロ

864円

アンパンマンテラス神戸

ハロウィーン限定ハンドタオル

1,210円

アンパンマンテラス神戸

ハロウィーン限定ソックス

各770円

アンパンマンテラス神戸

ハロウィーンマスコット

各2,200円

ふわふわぬいぐるみやさん

ハロウィーン限定Tシャツ

3,960円

アンパンマンテラス神戸

スティックバルーン・ハロウィーン

800円

ふうせんかばさんのふうせん屋

ハロウィーン限定アクリルキーホルダー

各880円

アンパンマンテラス神戸

ハロウィーンカチューシャ

2,530円

ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

ぱっちんピン ハロウィーン

935円

ドキンちゃんのドキドキおしゃれショップ

ホログラムステッカー ハロウィーン

各385円

アンパンマンフレンズ

ハロウィーンアンパンマンパン

550円

ジャムおじさんのパン工場

ハロウィーンワッペンセット

1,650円

バタコさんの手づくりハウス

ハロウィーンマント

各1,500円

(カーニバルゲーム景品)アンパンマンカーニバル王国

※仕様や価格は変更になる可能性があります ※発売日は商品により異なります ※数量限定のため品切れになる可能性があります※画像はイメージです ※価格は税込です

