日本競泳史上最年少金メダリストの岩崎恭子氏（47）が9日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。金メダル獲得後の葛藤を明かした。

1992年バルセロナ五輪の女子200m平泳ぎを14歳6日の若さで制し、当時の日本選手としては史上最年少でのメダル獲得に大きな注目が集まった岩崎氏。

姉とは同じ種目で五輪代表の座を競っていたといい、代表選考会では「私が2位でお姉ちゃんが4番だった」と振り返った。

さらに岩崎氏の金メダル獲得後のエピソードで「姉もまだ選手として高校生だったんですけど、インターハイっていう高校の大会で記者の人に追いかけ回されて。“岩崎恭子さんのお姉さんですよね”って言われて、“私はそんな長い名前じゃありません”って答えた」と明かすと、共演者は「かっこいい！」「しびれる」と感嘆。

岩崎氏は「強いなと思ったし、そういうことで迷惑かけちゃったのかなって。でも姉妹で迷惑かけてるとか言えないじゃないですか、そういう葛藤がありました」と吐露し、MCの「ハライチ」澤部佑は「なんか聞き方とか気を遣わないとね、メディアも」と話していた。