日本列島は東西に秋雨前線がかかり、9日(火)は九州から東北の広い範囲で雨が降り、10日(水)以降は強まるところもありそうです。

10日(水)午前9時の予想天気図です。前線が東シナ海から北陸や東北南部を通り、日本の東の海上へとのびています。

暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達しそうです。前線はその後やや南下する見込みですが停滞ぎみになり、九州から東北にかけて広い範囲で雨が降るでしょう。

今後の雨と風の予想ですが、10日は前線の影響で未明から朝にかけては日本海側で雨が降り、山陰など西日本の日本海側で激しく降りそうです。

10日の昼過ぎからは、発達した雨雲が北陸や東北の日本海側の地域にかかりそうです。

11日にかけて前線はやや南下しそうで、太平洋側でも雨が強く降るところがありそうです。

10日は、九州から東北まで広い範囲で雨の降る天気になりそうです。とくに日本海側では大雨のところもある見込みです。

北陸では、10日の昼過ぎあたりから次第に雨が強まりそうです。

10日(水)や11日(木)は秋雨前線の影響を受け、九州から東北の広い範囲で雲の広がる天気になる見込みです。ただ、海面の気温は高く大雨をもたらす条件はそろっている時期でもあるため雨雲が発達しつづけるようなケースもありえます。

西日本から北日本では10日にかけて、土砂災害、低い土地の浸水、川の増水に注意・警戒してください。