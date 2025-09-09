淡色の「adidas Originals」がツボすぎる。SNIDEL限定のスーパースターやサンバ、どれがお好み？
レディースブランド「SNIDEL（スナイデル）」から、「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」とのスペシャルコレクションが登場。
現在オンラインにて先行販売を実施しており、9月12日（金）に、全国のSNIDEL店舗および公式オンラインストアなどで発売されます。
期間限定でオープンしている東京・SNIDEL TOKYO AOYAMAでは、スニーカーのみ先行販売中です。
今回は、一部アイテムをピックアップして詳しくご紹介します。
「SNIDEL×adidas Originals」コラボコレクションに夢中
毎年人気のadidas Originals×SNIDELコラボコレクションが、今年も登場。
『GAZELLE（ガゼル）』や『SAMBA（サンバ）』など人気モデル全8型が、特別仕様でお目見えです。
ラインナップしたアイテムの魅力を、早速チェックしていきましょう。
淡ブルーの『GAZELLE』に「かわいい〜！」を連発…
レトロな雰囲気と、スタイリッシュなフォルムが魅力の『GAZELLE』。
「【adidas Originals】GAZELLE W」（税込1万5400円）は、柔らかなライトブルーがかわいいんです。
光沢のあるシュータンと、スエードのアッパーの異素材ミックスがとってもおしゃれ。
スポーティーな気分の日も、ちょっとかわいくキメたいときも活躍する、優秀アイテムですよ。
3型でお目見えした『SAMBA』が秋っぽ
「【adidas Originals】SAMBA XLG」（税込1万7600円）は、adidas Originalsの大人気モデル『SAMBA』がベース。
大きめのシュータンと厚底デザインが、足元に個性をプラスしてくれます。
“つやん”としたスリーストライプス＆ヒールパッチと、ふさふさとしたスエード素材のアッパーが絶妙なバランスでかわいい！
カラーは、LBEG / NVYの2色から選べますよ。
「【adidas Originals】SAMBA OG W」（税込1万5950円）は、細身でスタイリッシュなフォルム。
クラシカルでカジュアルからきれいめスタイルまで、幅広くマッチしそうです。
アイボリーとベージュ、ライトブルーの、心躍る配色をぜひゲットしてみて。
甘めの『SUPERSTAR』って新鮮じゃない？
『SUPERSTAR（スーパースター）』は、ストリートファッションのアイコン的存在。
そんなadidas Originalsの名作からお目見えした「【adidas Originals】別注 SUPERSTAR II」（税込1万6500円）は、トレンド感のあるダークグレーをメインとした配色です。
マイルドな色味でかっこよくなりすぎず、王道のスーパースターをちょっとガーリーに履きたい人にハマること間違いなし。
いつもと違ったテイストを取り入れて、コーデの幅を広げてみてはいかがでしょう。
「トラックジャケット」はSUPERSTARとセット使いも◎
「【adidas Originals】別注 FIREBIRD TRACK TOP VELOUR」（税込1万4300円）は、XS / Mの2サイズ展開。ユニセックスのゆったりとしたシルエットで、リラックスムードが漂います。
優しく柔らかい色味がかわいいピンクの生地は、秋冬にぴったりなベロア素材。
ライトグレーのスリーストライプスは、スーパースターのカラーとリンクしているので、セットでコーデに取り入れるのもおすすめですよ。
「SNIDEL×adidas Originals」コラボにメロメロです
「SNIDEL×adidas Originals」コラボコレクションにラインナップしたスニーカーは、いずれも22.5〜25cmのサイズ展開。
人気のあまり、オンラインでは既に在庫が少なくなっているものもあるから、気になる人は早めのチェックが吉ですよ。
特設ページ
https://snidel.com/
参照元：株式会社マッシュホールディングス プレスリリース
現在オンラインにて先行販売を実施しており、9月12日（金）に、全国のSNIDEL店舗および公式オンラインストアなどで発売されます。
期間限定でオープンしている東京・SNIDEL TOKYO AOYAMAでは、スニーカーのみ先行販売中です。
今回は、一部アイテムをピックアップして詳しくご紹介します。
毎年人気のadidas Originals×SNIDELコラボコレクションが、今年も登場。
『GAZELLE（ガゼル）』や『SAMBA（サンバ）』など人気モデル全8型が、特別仕様でお目見えです。
ラインナップしたアイテムの魅力を、早速チェックしていきましょう。
淡ブルーの『GAZELLE』に「かわいい〜！」を連発…
レトロな雰囲気と、スタイリッシュなフォルムが魅力の『GAZELLE』。
「【adidas Originals】GAZELLE W」（税込1万5400円）は、柔らかなライトブルーがかわいいんです。
光沢のあるシュータンと、スエードのアッパーの異素材ミックスがとってもおしゃれ。
スポーティーな気分の日も、ちょっとかわいくキメたいときも活躍する、優秀アイテムですよ。
3型でお目見えした『SAMBA』が秋っぽ
「【adidas Originals】SAMBA XLG」（税込1万7600円）は、adidas Originalsの大人気モデル『SAMBA』がベース。
大きめのシュータンと厚底デザインが、足元に個性をプラスしてくれます。
“つやん”としたスリーストライプス＆ヒールパッチと、ふさふさとしたスエード素材のアッパーが絶妙なバランスでかわいい！
カラーは、LBEG / NVYの2色から選べますよ。
「【adidas Originals】SAMBA OG W」（税込1万5950円）は、細身でスタイリッシュなフォルム。
クラシカルでカジュアルからきれいめスタイルまで、幅広くマッチしそうです。
アイボリーとベージュ、ライトブルーの、心躍る配色をぜひゲットしてみて。
甘めの『SUPERSTAR』って新鮮じゃない？
『SUPERSTAR（スーパースター）』は、ストリートファッションのアイコン的存在。
そんなadidas Originalsの名作からお目見えした「【adidas Originals】別注 SUPERSTAR II」（税込1万6500円）は、トレンド感のあるダークグレーをメインとした配色です。
マイルドな色味でかっこよくなりすぎず、王道のスーパースターをちょっとガーリーに履きたい人にハマること間違いなし。
いつもと違ったテイストを取り入れて、コーデの幅を広げてみてはいかがでしょう。
「トラックジャケット」はSUPERSTARとセット使いも◎
「【adidas Originals】別注 FIREBIRD TRACK TOP VELOUR」（税込1万4300円）は、XS / Mの2サイズ展開。ユニセックスのゆったりとしたシルエットで、リラックスムードが漂います。
優しく柔らかい色味がかわいいピンクの生地は、秋冬にぴったりなベロア素材。
ライトグレーのスリーストライプスは、スーパースターのカラーとリンクしているので、セットでコーデに取り入れるのもおすすめですよ。
「SNIDEL×adidas Originals」コラボにメロメロです
「SNIDEL×adidas Originals」コラボコレクションにラインナップしたスニーカーは、いずれも22.5〜25cmのサイズ展開。
人気のあまり、オンラインでは既に在庫が少なくなっているものもあるから、気になる人は早めのチェックが吉ですよ。
特設ページ
https://snidel.com/
参照元：株式会社マッシュホールディングス プレスリリース