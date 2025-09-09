好き＆行ってみたい「愛知県のお月見スポット」ランキング！ 2位「香嵐渓」、1位は？【2025年調査】
観光スポットが豊富な愛知県には、ゆったりと月を眺めるのにぴったりな場所も数多く存在します。
All About ニュース編集部では、2025年9月1〜2日の期間、全国20〜60代の男女228人を対象に、中部地方のお月見スポットに関するアンケートを実施しました。
その中から、好き＆行ってみたい「愛知県のお月見スポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「秋、月が昇ると川の水面に紅葉と月が映り込む光景が素晴らしいので、再訪したいです」（50代男性／広島県）、「ライトアップの演出も魅力」（40代女性／福島県）、「紅葉と月の組み合わせが美しく、秋の夜にぴったり」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「お城と月の幻想的な風景が見れそう」（30代男性／大阪府）、「名古屋城の天守閣の右上あたりに満月が出ている光景が絵になる」（60代男性／大阪府）、「城によく行くがとても綺麗で、城と月が一体化して良かった」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
この記事の筆者：坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに参入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：香嵐渓／40票愛知県豊田市に位置する香嵐渓は、紅葉の名所として全国的に知られ、秋には色鮮やかな景色が広がります。巴川沿いに広がる渓谷では、澄んだ空気と静かな自然の中で、幻想的な月を眺めることができます。
1位：名古屋城／59票名古屋市の中心にそびえる名古屋城は、夜間にはライトアップされ、歴史的な天守と満月が織りなす景観が見事です。周辺には広大な公園もあり、ゆったりとした時間を過ごしながらお月見を楽しめます。
回答者からは「お城と月の幻想的な風景が見れそう」（30代男性／大阪府）、「名古屋城の天守閣の右上あたりに満月が出ている光景が絵になる」（60代男性／大阪府）、「城によく行くがとても綺麗で、城と月が一体化して良かった」（30代女性／静岡県）といった声が集まりました。
