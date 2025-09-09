大リーグ、ジャイアンツの「風の孫」イ・ジョンフ外野手（李政厚＝２７）の本塁打を含む猛打賞に母国メディアが大興奮だ。

８日（日本時間９日）、本拠地サンフランシスコで行われたダイヤモンドバックス戦にイ・ジョンフは「７番・中堅」で出場。３点を追う２回の第１打席で８号２ランを放つと、４打数３安打と爆発。１１―５での逆転勝利に貢献した。

韓国メディア「マイデイリー」は「イ・ジョンフがメジャー通算１０本塁打と爆発 ３安打でアリゾナに１１―５勝利」と大興奮。打撃不振に陥っていたイ・ジョンフはシーズン終盤に来て急上昇。打率２割７分１厘まで回復した。



同記事は「９月のバットは熱い。コロラドを相手に出場した２試合で３打数１安打、３打数２安打を記録した。この日の試合で２試合連続マルチヒットを続けた。３試合だが、９月の打率は６割３分６厘（１１打数７安打）に達する」とたたえた。

同じく「ＯＳＥＮ」も「『２点ホームラン―中前打―バントヒット成功』できないことがないイ・ジョンフ、３安打２打点２得点ワンマンショー」と母国の英雄に興奮冷めやらなかった。ナ・リーグ西地区のジャイアンツは貯金２の３位で首位ドジャース、２位パドレスを追っている。