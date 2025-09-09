『チャングム』女優イ・ヨンエ、中2の娘がアイドルデビュー？「オーディション受けている」

女優イ・ヨンエが、中学2年生の娘が芸能界に関心を持っていることを明らかにした。

イ・ヨンエは9月8日、YouTubeチャンネル「乾杯する兄さん」で公開された動画に、ドラマ『ウンスの良い日』（原題、KBS2）に出演する俳優キム・ヨングァン、パク・ヨンウと共にゲスト出演した。

イ・ヨンエは映像で、自身の子どもについて「二卵性の双子なので、二人とも今14歳で中学2年生です」と紹介。これに対し、MCのチョン・ホチョルが「娘さんは芸能の素質があるのでは？」と尋ねると、イ・ヨンエは「息子と娘は違っていて、娘は私に似て、息子は父親に似ています」と説明した。

（画像＝「乾杯する兄さん」キャプチャ）イ・ヨンエ

続けて「娘はいまアイドルに関心があり、オーディションを受けたりしています。ただ放っておいています。母親が止めれば、後で『お母さんのせいでできなかった』と言われそうなので」と語った。

さらに「最近はTOMORROW X TOGETHERやBOYNEXTDOORに夢中で、公演にも一緒に行きました。でも娘がそれ（芸能活動）をあまりにも簡単に考えているようで心配なんです」と胸の内を明かした。また「母親からすると良い面ばかりを見て、その裏側までは見えていない。私がどれほど苦労してここまで来たかは分からず、華やかな部分だけを見ているから」と付け加えた。

（画像＝「乾杯する兄さん」キャプチャ）イ・ヨンエ

なお、イ・ヨンエが出演するドラマ『ウンスの良い日』は、家族を守りたい母親カン・ウンス（イ・ヨンエ）と、二つの顔を持つ教師イ・ギョン（キム・ヨングァン）が、偶然手にした麻薬の入ったカバンをきっかけに危険な共犯関係へと巻き込まれていくサスペンスで、9月20日21時20分から韓国で初放送される。

◇イ・ヨンエ プロフィール

1971年1月31日生まれ。2003年のドラマ『宮廷女官チャングムの誓い』で主人公チャングムを演じ、日本でも人気を博す。2008年に在米韓国人の実業家チョン・ホヨンと結婚し、2011年に双子を出産した。「酸素のような女性」というキャッチコピーで知られる。主な出演作は、映画『JSA』『親切なクムジャさん』『ブリング・ミー・ホーム 尋ね人』、ドラマ『師任堂（サイムダン）、色の日記』『調査官ク・ギョンイ』など。