ダニエル・クレイグ主演『ナイブズ・アウト』シリーズ最新作『ナイブズ・アウト：ウェイク・アップ・デッドマン』より、新たなティザー映像が公開された。

名探偵ブノワ・ブランの本格ミステリー第3弾。最も危険な事件が待ち受ける今回のテーマは超常現象だ。大事故での瀕死負傷から蘇ったジェレミー・レナーにとっては本作が映画復帰作となる。

「奇跡を装っても、あの晩の真相はそれ以上に大きな策謀」……。事件は衆人の監視下で奇妙に起こった。教会で司祭がコンクリートの箱に入ると、皆の眼前で30秒後に死んだというのだ。「古典的な不可解犯罪」が、ブノワ・ブランを悩ませる。

共演は『チャレンジャーズ』（2024）のジョシュ・オコナー、重鎮グレン・クローズ、『デューン』シリーズのジョシュ・ブローリン、『ブラック・スワン』（2010）のミラ・クニス、『』シリーズのジェレミー・レナー、『ジャンゴ 繋がれざる者』（2012）のケリー・ワシントン、『異人たち』（2023）のアンドリュー・スコット、『シビル・ウォー アメリカ最後の日』（2024）のケイリー・スピーニー、「ツイスターズ」（2024）のダリル・マコーマック、『スパイダーマン3』（2007）のトーマス・ヘイデン・チャーチ。

ライアン・ジョンソンが推理ミステリーの古典へ原点回帰を果たす映画『ナイブズ・アウト：ウェイク・アップ・デッドマン』は2025年12月12日（金）より全世界独占配信。