BTSのMVに「SUGAのパートナー役」で出演！“元SM練習生”女優パク・ジョンヨンがソロ歌手デビュー

韓国の大手芸能事務所SMエンターテインメントの元練習生で現在は女優のパク・ジョンヨンが、“歌手”として初のデジタルシングルをリリースした。

パク・ジョンヨンは9月9日正午、初のデジタルシングル『Paradise with dangu』をリリースした。

『Paradise with dangu』は、温かなメロディと感性的な歌詞、エネルギッシュなバンドサウンドが際立つミディアムテンポのバラード曲だ。シンガーソングライターのclo（クロ）が作曲し、作詞はパク・ジョンヨンとcloが共同で手がけた。

曲名にある「dangu」はパク・ジョンヨンが実際に飼っている愛犬「タング」の名前で、日常を一緒に過ごすなかで抱いた感謝の思い、奇跡のような幸福の瞬間を楽曲に込められている。

「いつもこうして歩調を合わせて、すべての季節を彩って」や「ほかには何も望まない、ただ私のそばで幸せでいてほしい」といった歌詞には、パク・ジョンヨンが愛犬に語りかけるような思いが伝わってくる。身近に大切な存在がいる人であれば誰もが胸に響く内容となっており、女優として多忙な日々を送りながらも音楽的なキャリアを重ねてきた彼女の澄んだ歌声と自作の歌詞が、聴く者に温かい癒やしをもたらす。

所属事務所SALTエンターテインメントは、「歌唱・作詞・演奏まで無限の可能性を持つパク・ジョンヨンが、演技以外の姿でもファンの皆さんに会えるよう努力していく」と伝えた。『Paradise with dangu』はすでに主要な音楽配信サイトで公開中だ。

（写真＝SALTエンターテインメント）

（写真＝SALTエンターテインメント）

パク・ジョンヨンは1997年5月13日生まれの28歳。父にシンガーソングライターのパク・ハッキ、母に元女優のソン・グムラン、姉にガールズグループMATILDA（マチルダ）出身の女優パク・スンヨンを持つ芸能一家で、自身も2015年から2019年までSMエンターテインメントの練習生として活動した。

SM練習生時代には、2015年12月に公開された「WINTER GARDEN」にヒナ（向野日南）やラミと出演。2017年8月には、BTSの「LOVE YOURSELF Highlight Reel '起承轉結'」にSUGAのパートナーとして登場した。

その後は2019年11月にキーイーストへ移籍し、2020年のドラマ『ハイバイ、ママ！』で女優デビュー。『風と雲と雨』『君がくれた恋の詩 〜カシリイッコ〜』『俺はまだ本気を出していないだけ』出演を経て2022年9月に現在のSALTエンターテインメントへ移ると、昨年には『悪魔なカノジョは裁判官』に出演した。

最近では、Netflixでも配信されたラグビードラマ『TRY 〜僕たちは奇跡になる〜』で漢陽（ハニャン）体育高校の射撃部エースでキャプテンのソ・ウジン役を好演して話題に。現在はKBS2の週末ドラマ『華麗な日々』（原題）にパク・ヨンラ役で出演している。

（写真提供＝OSEN）パク・ジョンヨン

清楚な美貌と安定した演技力で“次世代の主役候補”と期待が高まるパク・ジョンヨン。今回リリースしたデジタルシングルを通じて歌手としてのキャリアも切り開いていくのか、今後の活動に注目したい。