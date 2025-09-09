ILLIT、人気恋リアをパロディ？カップル成立のために奮闘するコントでバラエティセンス発揮

ガールズグループILLITがお互いの親友の座を手に入れるための可愛らしい争奪戦を繰り広げる。

去る9月8日、ILLITはグループの公式YouTubeチャンネルを通じて、新しいオリジナルコンテンツ「私はHOLO」のティザーを公開した。

「私はHOLO」は、真の友情を見つけるために“1人の国”を訪れたILLITの物語を盛り込んだコントバラエティだ。メンバーたちは、仮想のキャラクターに扮して、1日中魅力をアピールし、“友情カップル”になるために奮闘する。

この日公開されたティザーのなかの5人のメンバーの間には、妙な緊張感が流れている。彼女たちは、「本当の親友を探しに来た」という宣言とともに散歩中の告白、ちょっとした誘惑など、さまざまな試みをして、鍛えられたバラエティセンスを予告した。

（写真＝BELIFT LAB）ILLIT

選択の時間を控え、「0票をもらったら泣きながら出ていく」と過度に没頭する姿も公開され、笑いを誘った。動画の最後に関係性が交錯し、最終カップルが誕生するか、好奇心を刺激した。

ILLITは、オリジナルコンテンツでさまざまな笑いを届け、ステージとはまた違った親しみやすい姿で愛されている。8月は「ジャンルはILLIT：青春学概論」を通じて、シットコム演技に挑戦し、ファンから好評を博した。

なお、「私はHOLO」第1話は来る9月15日21時、グループの公式YouTubeチャンネルで公開される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。