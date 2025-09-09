ËÌÅÍ¾½¡õ¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¡¢Â©»ÒÃ£¤Î27Ç¯Á°¤È¤ÎÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/09¡Û¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËÌÅÍ¾½¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Î¥â¥â¥³¤È¤Î27Ç¯Á°¤ÎÂÐÃÌ»þ¤È¸½ºß¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤òÈæ³Ó¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¢Æ±¤¤Ç¯Â©»Ò´é½Ð¤·¤ÎÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È
ËÌÅÍ¤Ï¡Ö26Ç¯¡ª¡©º£Ç¯¤Ç27Ç¯Á°¤Ë¤Ê¤ë¼Ì¿¿ ¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¥â¥â¥³¤µ¤ó¤È½é¤á¤ÆÂÐÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Î²û¤«¤·¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó»þÂå¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤¬¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥ê¥ó¥°É÷¥»¥Ã¥È¤Î¾å¤ËºÂ¤ê¡¢ËÌÅÍ¤È¥â¥â¥³¤¬2¿Í¤ò¸«¼é¤ëÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥â¥â¥³¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò·¯¡Ê¤»¤¤¤Î¤¹¤±·¯¡Ë¤½¤·¤Æ»ä¤ÎÂ©»Ò¡Ê¤±¤ó¤Î¤¹¤±¡ËÆ±¤¸Ç¯¤Î2¿Í¤¬¤ä¤Ã¤È¤ªºÂ¤ê½ÐÍè¤ëÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö2ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¸½ºß¤Î2¿Í¡£2¿Í¤È¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ÍÍ¤Ê¡ÄÌÌ±Æ¤¬»Ä¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤·¤¿¸½ºß¤Î2¿Í¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥â¥â¥³¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤½¤Î¾å¡¢»Ò¶¡Ã£¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡×¤ÈÄ¹Ç¯¤ÎÍ§¾ð¤ò¸ì¤ê¡¢9·î27Æü¤Ë¥â¥â¥³¤È¤Î¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¡×¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤·¤Ê¤ÎÀ¨¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÍ§¾ð¡×¡Ö¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼³Ú¤·¤ß¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÅÍ¤Ï¡¢1995Ç¯6·î¤Ë¸µ¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÉ×¡¦º´¡¹ÌÚ·ò²ð¤È·ëº§¤·¡¢1998Ç¯¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£¥â¥â¥³¤Ï1992Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¡¢1995Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢1999Ç¯¤Ë¼¡ÃË¡¢2002Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
