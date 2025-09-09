近藤千尋、膝丈ワンピで美脚スラリ「ラヴィット！」衣装姿に「赤が似合う」「スタイル良すぎ」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】モデルの近藤千尋が9日、自身のInstagramを更新。TBS系『ラヴィット！』（毎週月曜〜金曜あさ8時）の出演時の衣装を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】近藤千尋、美脚際立つ赤ワンピ姿
近藤は「ラヴィット！ではいろんな衣装が着れて毎回楽しみなんです」とつづり、赤の膝丈ワンピースを着用した写真を公開。フリンジのついた赤いワンピースからは、スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「赤が似合う」「スタイル良すぎ」「可愛すぎる」「笑顔に癒される」「膝から下が綺麗」「ファッションも楽しみ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】近藤千尋、美脚際立つ赤ワンピ姿
◆近藤千尋、「ラヴィット！」での衣装を公開
近藤は「ラヴィット！ではいろんな衣装が着れて毎回楽しみなんです」とつづり、赤の膝丈ワンピースを着用した写真を公開。フリンジのついた赤いワンピースからは、スラリとした美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「赤が似合う」「スタイル良すぎ」「可愛すぎる」「笑顔に癒される」「膝から下が綺麗」「ファッションも楽しみ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】