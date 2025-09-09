「もうやめて！」別居夫からの執拗な攻撃LINEに限界。離婚したい私が選ぶ選択肢は？【ママリ】

別居夫のLINE攻撃…離婚に同意しない理由は何？

別居中のモラハラ夫からのLINE攻撃に気が狂いそうです。



離婚したいということも理由も全て伝えています。

ただあちらは同意してくれず

俺はただのATMか？

俺をそうまでしておとしめたいのか？

話し合いたい等と言ってきます。

ほとんど無視していますが、もう2人で話し合うのはやめましょうとだけ返信しました。



夫婦の問題なんだから2人で話し合わないといけないと思う。

と返ってきましたが、夫と2人で話してもいつも話し合いになりません。むこうが今関係ない話でこちらを責めてきたり、脅してきたりしてこちらが何も言えなくなるのでもう話したくありません。



調停を申し立てるつもりですがもう少しコロナが落ち着いて、下の子を長時間両親に預けられるようになってからと思っているので半年～1年くらいかかるかなと思ってます。

それまでこのまま無視して大丈夫でしょうか...



同居していた頃何度か自殺未遂をされたことがあるので

もしものことがあったらとも思ってしまいます。。

でも連絡をとるのもこちらの負担がすごいです。 出典：

夫婦関係が終わりを迎える時、お互いに「未来の幸せ」を考えて進める場合もありますが、話がまとまらずお別れまで時間がかかる場合もありますよね。今回の記事では、夫との離婚を考えている投稿者さんが別居中の夫から圧の強いメッセージを送られ悩んでいるという投稿を紹介します。別居しているけれど、なかなか離婚に応じてくれない夫に、投稿者さんは疲れ果てているようです。

投稿者さんが離婚を考えていたのはコロナ禍で世間が落ち着かなかったころです。夫には理由も全て伝えた上で離婚したいと申し出ていましたが、相手は全く応じてくれなかったようですね。



投稿者さんの気持ちを知っているはずなのに、夫は圧の強いLINEを送ってくるため投稿者さんは精神的に疲れてしまっています。離婚に際してはこうしたトラブルが起きやすいものなのかもしれませんが、気持ちを固めている側からするとしんどい状況ですよね。

離婚の際のトラブル対応にさまざまな声が！

夫婦間の大きなひずみについての投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

痛いくらい、お気持ち分かります…

私も何度夫のLINEや電話攻撃、自殺未遂の連絡で眠れない夜を過ごしたか分かりません😭



けれど一つ言えるのは、

ほとんどの確率で旦那さんは死にません。それらの強気な発言は、振り向いて欲しいだけです。

振り向かず、無視しておきましょう。家に押しかけてきてはいけないので、あらかじめ警察にも相談されておくと良いと思います。 出典：

こんばんは。



コロナが落ち着いて、お子さんを預けられるようになる頃には主さんが心のや枚になってしまっているかもしれません。



まず、電話で構わないので相談先に連絡しましょう。



主さんお一人で夫さんに対応するのは無理だと私は思います。



私は他の方にもこの投稿をしているので読まれたことがあるかもしれません。



本当に必要な方にお読みいただきたいと思い、私の意見は控えています。批判中傷などはご遠慮願います。



不明点などは投稿いただければ知っていることならお伝えできるかもしれません。



営業目的ではありません。



もし良かったら参考にされてください。



①「依存症」「機能不全家族」「毒親」「アダルトチルドレン」「DV(ドメスティックバイオレンス、家庭内暴力)」「アンペイドワーク」「アサーティブトレーニング」と言うキーワードをネット検索されてください。そして主さんの心に引っ掛かったキーワードの本を図書館や中古本屋で入手されてください。





②お住まいの地域の役所の市民(法律も)相談や男女共同参画推進センター、保健センターなどでママリに投稿された文章をもって(電話で問い合わせも可)相談に行かれてください。お住まいの地域にない場合は県、国にも相談できます。 出典：

人間関係において「離婚」という大きな変化を受け入れることは、どのような事情が背景にあっても、お互いにとって精神的な負担が大きいものです。投稿者さんにとっては以前から考えていたことでも、夫にとっては寝耳に水の事態で、一時的にパニックになることもあるかもしれません。



だからといって、夫の話にじっくり耳を傾けて…というわけではありません。むしろ、パニック状態の相手とは冷静な話し合いは難しいもの。そのため、2人きりで話すのではなく、冷静な第三者を交えて進めることで、主さん自身の身の安全も守れる可能性があります。



離婚は夫婦間の問題ではありますが、そのトラブルを1人で抱える必要はありません。より落ち着いて、俯瞰的に状況を見られる第三者を交えて話し合うことが、解決に向けて重要な一歩になるはずです。

