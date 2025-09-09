チュート徳井、スピードワゴン小沢の“後輩大好き”秘話 とろサ久保田は“らしさ全開”の電話第一声明かす
お笑いコンビ・チュートリアルの徳井義実が、8日深夜放送のテレビ朝日系バラエティー『耳の穴かっぽじって聞け！』（深1：58）に出演。とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランド・井口浩之とともに、活動自粛中のスピードワゴン・小沢一敬について語る一幕があった。
“後輩の育成”に関する話題で、井口が「徳井さんはどうですか？（スピードワゴン）小沢さんが、ライブを作って。僕らも出させてもらいましたけど、ああいうのを（徳井がやるのは）どうですか？」と質問。徳井は「後輩がそれを求めていて、後輩のためになるんやったら、できることはやろうと思うけど、別にオレにそんなんしていらんやろうなって思うから。小沢さんは、後輩大好きやからさ。とにかく後輩が好き。ちょっと怖くなるくらい、後輩好きやんか」と笑いを交えて明かした。
井口が「それで、打ち上げ代全部自腹で払って、ライブやっても大赤字で帰っていくじゃないですか」と続けると、徳井が小沢の声色を真似ながら「『みんな楽しかったね』って（笑）。それで、たまに後輩が言った一言（が気になって）『あれって、どう意味なのかな？なんか、オレ嫌われてるのかな』って（笑）。あそこまで後輩思いに、オレはなれへん」と語っていった。
これを受け、久保田が「今、自粛してはるけど、珍しく電話かかってきて。最初の一声が（声色を真似ながら）『そっちの世界はどう？』って」と話していた。
