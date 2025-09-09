ÉCRUの新作トップス2型が登場♡大人のためのラウンジスタイル

忙しい日常の中でも、自分をいたわる上質な時間を過ごしたい。そんな女性に寄り添うライフスタイルブランド「ÉCRU（エクル）」から、2025年9月9日（火）より新作ラウンジトップス2アイテムが登場します。繊細な透け感と快適さを両立した『OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP』と、機能性素材を取り入れた『SERENE DOUBLE STRAP CAMISOLE』。大人のリラックススタイルを提案する注目コレクションです。

繊細な透け感が魅力のラウンジトップ

『OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP』（9,760円・税込）は、ブラック/アイボリー/ブルーの3色、M/Lサイズ展開。細番手の糸を使用した軽やかな透け感と、大胆なバックデザインがポイントです。

ÉCRUの刺繍ロゴが後ろ姿にさりげないアクセントを添え、余裕ある大人の抜け感を演出。キャミソールや吸水ショーツとのレイヤードで、スタイリッシュなラウンジコーデが完成します。

機能性素材で叶える上質キャミソール

『SERENE DOUBLE STRAP CAMISOLE』（7,850円・税込）は、ブラック/ホワイト/ベージュの3色、M/Lサイズ展開。

ストレスを軽減する機能性素材「curefilo®」を採用し、肌に優しいカップ付きキャミソールです。

華奢なダブルストラップがデコルテを美しく見せ、インナーとしてだけでなく1枚でも映えるデザイン。透け感トップスと重ねることで、気品漂う大人のスタイルに仕上がります♡

大人の余裕を纏うÉCRUの新作トップス

ÉCRUが提案する新作ラウンジトップス2型は、繊細さと快適さを兼ね備え、日常に上質な彩りを与えてくれるアイテムです。

『OPEN BACK SHEER LOUNGE TOP』と『SERENE DOUBLE STRAP CAMISOLE』は、重ね着することでさらに洗練された表情に。

予約販売は9月9日（火）より公式オンラインストアでスタートし、お届けは9月下旬予定。今こそ、自分のための心地よいラウンジスタイルを取り入れてみませんか♪