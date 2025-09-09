歴史的大発見？

テレ東で毎週火曜夜8時54分から放送中の「開運！なんでも鑑定団」。

【写真】これが小城隕石ならば大変なことに…その鑑定やいかに？

９月９日（火）夜8時54分からの放送に、太平洋戦争による戦災で消失したとされてきた＜幻の隕石・小城隕石（おぎいんせき）＞が登場します。

小城隕石は江戸時代の1741年に今の佐賀県小城市に落下した４つの隕石で、小城藩によって回収されたものの、そのうち小さな２つは以後の記録がなく所在不明に。残る２つのうち１点はイギリスの大英自然史博物館に寄贈され現在も収蔵されています。

もう１点は東京・鍋島家が保管してきたが、鍋島邸が太平洋戦争による空襲で被災し所在不明に。現在まで「戦災で消失した」といわれてきたそう。

もしこの隕石が＜失われた小城隕石＞であるならば、戦後80年にして奇跡の歴史的大発見となるが、はたして鑑定やいかに!?

重さはほぼ一致だが…

依頼人は兵庫県芦屋市に住む男性で、お宝はもうこの世にはないと思われていた＜幻の隕石・小城隕石＞。



(c)テレビ東京

渋谷区松濤に暮らしていた陶磁器コレクターだった祖父が残した数多くの陶磁器の中から発見されたもので、15年前に父から受け継いで調べたところ、太平洋戦争による空襲で消失したといわれてきたものが「ひょっとするとこれかもしれない」と思うようになったのだという。

しかし、資料が多くまとめて調べてくれるところが見つからないため、「もう鑑定団にお願いするしかない」と今回番組に鑑定を依頼。

「小城隕石」は当時の記録によると、落下した隕石は４つ。

小城藩によって回収され、そのうち小さな２つは以後の記録がなく所在不明。

残る２つは明治時代に工部大学校で教鞭を執っていたイギリス人化学者＜エドワード・ダイヴァース氏＞が成分分析を行い、重さは5.6kgと4.6kgという記録が残っている。



(c)テレビ東京

4.6kgの隕石はイギリスの大英自然史博物館に寄贈されて現在も収蔵されているが、5.6kgの隕石は東京・鍋島家が保管してきたものの、鍋島邸が太平洋戦争による空襲で被災して所在不明に。現在まで「戦災で消失した」といわれてきた。

依頼品の隕石の重さを量ってみると5.64kgでエドワード・ダイヴァース氏の論文に記載された重さとほぼ同じ。その事実に鑑定士は「震えが来ましたね」と語り、今田は「ザワッとくる…」と驚きを隠せない様子。

添付の文書に「井上馨」の書簡が！

また、依頼品の「小城隕石」には大英自然史博物館に隕石を送った際の返礼品と思われるスウェーデンに1869年に落下した「ヘスル隕石」と複数の文書が添えられており、文書には「外務省」と印字された便箋に書かれたものや、小城藩主だった「鍋島直虎」宛てに当時の外務卿「井上馨」が送ったと思われる書簡も。

福澤朗は「井上馨ですか」と驚き、菅井友香は「これだけ資料が残っているということは、この隕石は守られてきたんだろうなということで、これは本物じゃないか」と期待を寄せる。また、隕石を間近で見た今田耕司は「普通の石には見えない。宇宙から来た感しかないです！」と圧倒された様子。



(c)テレビ東京

鑑定額がカウンターに表示されるとスタジオからは悲鳴が。鑑定結果を受けて今田は「（鑑定士の）興奮が伝わってきます」と話し、依頼人も「これが何かわかればホッとするかと思ったんですけど、逆に緊張しています」と語った。

さらに番組には、元の持ち主が2500万円で購入したものを格安で手に入れたという＜林武の油絵＞や、バブリーダンスの生みの親・振付師のakaneさんとダンスグループ・アバンギャルディが鑑定依頼した世界的な博物学者＜南方熊楠のハガキと手紙＞が登場する。

歴史的大発見となる瞬間を、ぜひお見逃しなく！

≪番組プロデューサーコメント≫

戦後80年という節目に、戦争で失われたと思われてきた＜貴重な歴史的お宝＞が発見されました！この大発見の影には、空襲で家々が焼かれる中で後世に貴重なお宝を受け継ごうとした先人の想いがあるに違いなく、とんでもない大発見に驚くとともに世界の平和を願わずにいられません。

鑑定士も驚きを隠せない歴史的大発見だけに、その鑑定額も衝撃的なものとなりました！驚きの歴史的大発見の瞬間を、ぜひご覧ください！

（テレビ東京 制作局 水野亮太）

ーーーー



(c)テレビ東京

≪番組概要≫

【番組名】 開運！なんでも鑑定団

【放送日時】９月9日(火)夜8:54〜9:54

【出演者】司会：今田耕司、福澤朗、菅井友香

ゲスト：akane、 アバンギャルディ

出張リポーター：原口あきまさ

出張アシスタント：吉川七瀬

鑑定士軍団：中島誠之助（古美術鑑定家）、北原照久（「ブリキのおもちゃ博物館」館長）安河内眞美（「ギャラリーやすこうち」店主）、山村浩一（「永善堂画廊」代表取締役）八木正自（「安土堂書店」代表取締役）、増田孝（愛知東邦大学客員教授） 川上紳一（岐阜聖徳学園大学教授）、大熊敏之（日本大学大学院非常勤講師） 森由美（陶磁研究家）

ナレーター：銀河万丈、冨永みーな