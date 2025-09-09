¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¡×°ìÂÎ²¿¤¬¡©´Ú¹ñ¤«¤éàÆæ¤Î¥³¥á¥ó¥Èá»¦Åþ¡Äà¤¢¤ë¥¥ã¥éá¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡¡¡ÖÀµÄ¾ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎAMAMA¤µ¤ó(@AMAMA_ill)¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿1Ëç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¡¢´Ú¹ñ¤«¤éÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥·¥ã¥¤¥Ë¡¼¥«¥é¡¼¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¶ÜÂô¤¢¤µ¤Ò¡×¤¬ÌÂºÌÉþ»Ñ¤Ç¥ì¡¼¥·¥ç¥ó(·³ÍÑ·È¹Ô¿©)¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¡£
¡¡´Ú¹ñ¸ì¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬»¦Åþ¤·¡¢AMAMA¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö²¿¤«À¯¼£Åª¤ÊÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÆâ¿´¥Ó¥¯¥Ó¥¯¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´Ú¹ñ¿Í¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ö¶¦´¶¡×¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤³¤Î»×¤ï¤Ì¥Ð¥º¤Î¿¿Áê¤È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢£ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤¿¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ÎÀä¶«
¡¡º£²ó¤ÎÁûÆ°¤Ï°ÍÍê¤µ¤ì¤¿1Ëç¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£AMAMA¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¤¢¤µ¤Ò¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë´Ú¹ñ¸ì¤Î°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡×¡Ö¤Þ¤º¤¤¡×¡Ö¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»É·ã¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬Â¿¿ô¡£AMAMA¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÃÏÍë¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢ÀµÄ¾ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬´Ú¹ñ¤ÎÄ§Ê¼·Ð¸³¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥é¥¹¥È¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬¡¢Ê¼Ìò»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿AMAMA¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÂÅÈ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤¬»ý¤ÄÉ½¸½¤ÎÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢£¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÉ½¾ð¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Öµ´µ¤Ç÷¤ë¡×É½¾ð¤Ë
¡¡¡Öµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤ÇÎÈ¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¸þÀ¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ì´Ãæ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÍÍ¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ÆÅÁ¤ï¤ë¡Öµ»½Ñ¡×¤Ø¤Î»¿¼
¡¡º£²ó¤Î·ï¤Ç¡ÖºÆ¸½ÅÙ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¹â¤¯¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤òÂ¿¿ô¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ð¥º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢AMAMA¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£11·î16Æü¤ËÅìµþÎ®ÄÌ¥»¥ó¥¿¡¼(ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÊ¿ÏÂÅç)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖSHINY STAR FESTIVAL¡ÊÄÌ¾Î:SSF¡Ë¡×¤Ë¥µ¡¼¥¯¥ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¿·´©¤âÈ¯É½Í½Äê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢12·î30Æü¡¢31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È107¡×¤Ë¤â»²²ÃÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤ÒºîÉÊ¤ò¸«¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£