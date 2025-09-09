教育メディア「リセマム」は10月19日、子育て世代向けのオンラインセミナー「読む力・考える力の伸ばし方」を開く。日本新聞協会との共催で、参加無料。午前10時20分から正午まで。

第1部は「最新入試を勝ち抜く新聞活用術」と題し、東京大医学部在学中に司法試験に合格した河野玄斗氏と、中高入試の過去問題集を出版している「声の教育社」（東京）の後藤和浩社長が登壇。学力と思考力を向上させる方法を語る。

第2部は「わが子を“その気”にさせる家庭での習慣」がテーマ。4人の子どもがいずれも東大に進学した佐藤亮子氏が子育てと受験対策のノウハウを紹介する。ファシリテーターはリセマムの加藤紀子編集長。

視聴申し込みはリセマムのウェブサイトで10月5日まで受け付ける。申込者に視聴用のアドレスをメールで送る。申し込み時に3人の登壇者への質問も受け付ける。当日は、日本新聞博物館「ニュースパーク」（横浜市）からライブ配信。希望者の中から抽選で20人を会場観覧に招待する。参加特典として新聞未購読者に、好きな新聞の無料試し読みをプレゼントする。

（四宮淳平）