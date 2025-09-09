大人気BL漫画“だかいち”のタイ実写ドラマ、テレビ初放送決定 『Top Form〜抱かれたい男1位に脅されています。〜』のキャスト＆あらすじ紹介
タイドラマ『Top Form〜抱かれたい男1位に脅されています。〜』が、22日（後11：00）からCSチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」でテレビ初放送される。
【場面ショット】ドキッとする超接近シーンも
原作は、日本で人気爆発のBL漫画『抱かれたい男1位に脅されています。』、通称“だかいち”。アニメに映画、舞台化もされ、コミックの累計発行部数は500万突破を突破する金字塔的作品が、ついにタイドラマ化。“抱かれたい男”1位のツンデレ大スターと“ワンコ系”新人俳優の恋、2人を取り巻く人間模様となっている。
◆あらすじ
アキンは“抱かれたい男”1位に4年連続で選ばれてきた大スター。ところが、新人俳優ジンが現れたことで、彼の地位は危ういものに。当初は“大根役者”とジンを小バカにするアキンだが、敏腕プロデューサーの入れ知恵と本来の才能もあって、ジンはしだいに頭角を現していく。一方、ジンにとってアキンは、人気と実力を持つ憧れの存在。いつか肩を並べたいと夢みるジンだが、アキンの魅力にも引かれていき、いつしか、ちょっかいをかける間柄に。人なつこいジンに戸惑うアキンだが、相手の思いが本物と気付き、常に人から距離を置いていたアキンもジンに心を開くようになり、華やかな芸能界を舞台に2人は惹かれ合っていく。
◆キャスト
アキン役：ラウィーウィット･ジラーポーンカーノン（BOOM／ブーム）
ジン役：チサヌポン・プワンマニー（SMART／スマート）
ジェード役：ポンサコーン・メーターリカーノン（TOEY／トゥーイ）
ナル役：ワラティップ・キッティパイサン（EURO／ユーロ）
ジョニー役：ピーラナット・ウィーラニピトクル（PEANUT／ピーナッツ）
ジュディ役：カンナーポン・プアントン（NAMWAAN／ナムワーン）
◆スタッフ
監督：Boss（Wasakorn Khumklaowiriya）
◆放送情報
タイドラマ『Top Form〜抱かれたい男1位に脅されています。〜』
9月22日（月）スタート 毎週月曜〜木曜 午後11時〜
CSチャンネル「日テレプラス」で放送
【場面ショット】ドキッとする超接近シーンも
原作は、日本で人気爆発のBL漫画『抱かれたい男1位に脅されています。』、通称“だかいち”。アニメに映画、舞台化もされ、コミックの累計発行部数は500万突破を突破する金字塔的作品が、ついにタイドラマ化。“抱かれたい男”1位のツンデレ大スターと“ワンコ系”新人俳優の恋、2人を取り巻く人間模様となっている。
アキンは“抱かれたい男”1位に4年連続で選ばれてきた大スター。ところが、新人俳優ジンが現れたことで、彼の地位は危ういものに。当初は“大根役者”とジンを小バカにするアキンだが、敏腕プロデューサーの入れ知恵と本来の才能もあって、ジンはしだいに頭角を現していく。一方、ジンにとってアキンは、人気と実力を持つ憧れの存在。いつか肩を並べたいと夢みるジンだが、アキンの魅力にも引かれていき、いつしか、ちょっかいをかける間柄に。人なつこいジンに戸惑うアキンだが、相手の思いが本物と気付き、常に人から距離を置いていたアキンもジンに心を開くようになり、華やかな芸能界を舞台に2人は惹かれ合っていく。
◆キャスト
アキン役：ラウィーウィット･ジラーポーンカーノン（BOOM／ブーム）
ジン役：チサヌポン・プワンマニー（SMART／スマート）
ジェード役：ポンサコーン・メーターリカーノン（TOEY／トゥーイ）
ナル役：ワラティップ・キッティパイサン（EURO／ユーロ）
ジョニー役：ピーラナット・ウィーラニピトクル（PEANUT／ピーナッツ）
ジュディ役：カンナーポン・プアントン（NAMWAAN／ナムワーン）
◆スタッフ
監督：Boss（Wasakorn Khumklaowiriya）
◆放送情報
タイドラマ『Top Form〜抱かれたい男1位に脅されています。〜』
9月22日（月）スタート 毎週月曜〜木曜 午後11時〜
CSチャンネル「日テレプラス」で放送