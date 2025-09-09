◇MLB ドジャース3-1ロッキーズ(日本時間9日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのタイラー・グラスノー投手が日本時間9日のロッキーズ戦に先発登板。7回を投げヒットを1本も許さない好投をみせました。

グラスノー投手は日本時間6日のオリオールズ戦に先発予定も、背中の張りを訴え登板を回避。同9日に先発予定だった大谷翔平選手が緊急登板し、3回2/3で70球を投げて被安打3、奪三振5、与四球1、無失点と力投しました。

この日は日本時間8月31日以来の登板となったグラスノー投手。初回、先頭打者を空振り三振に仕留めると、この回を三者連続空振り三振とします。

2回は先頭打者に四球を与え、盗塁とライトフライの間の進塁で1アウト3塁に。続くカイル・ファーマー選手にレフトへの犠牲フライを打たれ、先制を許します。

3回は四球で出塁を許すも後続を抑え無失点。4回、5回は三者凡退で得点を許しません。

そして6回、先頭打者からこの日8個目の三振を奪うと、2アウトからマッケンジー・モニアク選手をカーブで空振り三振に。この回も三者連続の空振り三振とします。

その裏、ドジャースはフレディ・フリーマン選手のタイムリーツーベースで同点に。7回表は三者凡退に抑え、グラスノー投手はヒットを許さず降板。7回105球、被安打0、11奪三振、与四球2、1失点という内容でした。

グラスノー投手に勝ちをつけたいドジャースは7回裏、2アウト1塁から大谷選手がライトへのツーベースを放ち2アウト2、3塁に。ここでムーキー・ベッツ選手がセンターへのタイムリーを放ち2点を勝ち越し。この2点を2番手で登板のブレーク・トライネン投手、3番手のタナー・スコット投手が守り切り、ドジャースが勝利。グラスノー投手は日本時間4月1日以来の勝利で2勝目としています。