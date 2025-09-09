桜井日奈子、ノースリワンピで色白素肌輝く「天使みたい」「透明感すごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/09/09】女優の桜井日奈子が9日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのワンピース姿で美しい素肌を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】桜井日奈子、ほっそり二の腕輝くノースリ姿
桜井は「今夜18時25分から放送のテレビ東京『（秘）衝撃ファイル』に出演させていただいてます」と告知。ノースリーブの白いワンピースを着用した写真で、美しいデコルテや腕を披露している。
この投稿に、ファンからは「天使みたい」「可愛すぎる」「透明感すごい」「癒される」「笑顔が素敵」「美肌にうっとり」と絶賛の声が寄せられている。（modelpress編集部）
