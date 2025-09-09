岡田紗佳、美バスト＆腹筋際立つランジェリー姿披露「バキバキですごい」「色っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/09/09】モデルでプロ雀士としても活躍する岡田紗佳が9日、自身のInstagramを更新。ランジェリー姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】岡田紗佳「腹筋バキバキ」と話題のSEXYランジェリー姿
岡田は「本日発売の週刊SPA！に表紙で登場しています！」と雑誌「週刊SPA！」（扶桑社）への掲載を告知。投稿された写真では、グレーのスポーティーなランジェリーや白いレースのランジェリーを着用し、美しいバストと腹筋、スラリとした脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「セクシー」「腹筋バキバキですごい」「スタイル抜群」「色っぽい」「健康的で美しい」「クールビューティー」「完璧なボディ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆岡田紗佳、ランジェリー姿で美ボディ披露
