＜ガイド付き・愛犬占い＞八方美人で人気者！？ 愛嬌たっぷり「たぬき犬」の特徴とは【わんわんキャラナビ】

【たぬき犬】

3分類：MOON

分類：癒し犬

誰にでも愛想を振りまく人気者。

飼い主の気持ちを察するのも天下一の社交犬

たぬき犬の特徴10

●子犬の頃は大人しい

●比較的長寿である

●飽きっぽいところがある

●飼い主には従順

●愛嬌は抜群

●しつけは、反復を繰り返して

●八方美人で、誰に対しても愛想がいい

●時間通りに行動するのが苦手

●成長するに従って、自己主張が強くなる

●狼犬と共に「イヌ科」なので、育てやすい

たぬき犬はこんな性格

飼い主の気持ちに寄り添えるたぬき犬は、癒し犬として人気があります。子犬の頃は大人しいのですが、成長するに従って徐々に自立していきます。愛嬌は抜群ですが、しつけはなかなか思うようにはできません。他の犬よりも少し時間がかかりますが、根気強く取り組んでください。

比較的長寿の犬が多いので、長く一緒にいることができます。感情の起伏もなく、安定しているので育てやすい性質です。

散歩は好きですが、雨の日や寒い日など天候によっては行きたがりません。そんなときはムリに連れていかなくて結構です。

大人しい性格ですが、飼い主のよきパートナーとして立派に尽くしてくれます。

このワンちゃんと仲良くする方法

調和を重んじるたぬき犬は、穏やかに接してあげれば、すぐに仲良くなれるはずです。子犬の頃は聞き分けが良すぎてビックリするくらい。同居の犬や猫がいると、その後ろで人知れず甘えるアピールをしていますので、ちゃんと気付いて遊んであげてください。スロースターターな部分もあるので、しつけでは人をイラッとさせるかもしれません。マイペースな部分を受け入れて、叱らずに粘り強く成長を見守ってあげてください。

愛犬の「動物キャラ」をチェックしましょう！

わんわんキャラナビは、ワンちゃんの誕生日から割り出した12の動物キャラクターに当てはめ、愛犬の個性や心理を分析・診断します。

それでは、早速、下の「換算表」で、愛犬の動物キャラクターを調べてみましょう。わんちゃんの生年月日から、下記の手順で簡単に調べることができます。

この「8」が愛犬のキャラクター番号になります。この60分類キャラクターは生涯変わることはありませんので、覚えておいてください。ただし、四柱推命では23時以降は翌日とみなしますので、生まれた時間が23時以降の場合は、誕生日の翌日でキャラクターを調べてください。また、MOON・EARTH・SUNの3分類のタイプもこの表からわかります。

【出典】『わんわんキャラナビ』著：弦本將裕／髙野宜彦