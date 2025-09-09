プロボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が１４日、名古屋・ＩＧアリーナでＷＢＡ世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（３０）＝ウズベキスタン＝と対戦する。興行を生中継するＮＴＴドコモが運営する映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」は、プレミアム会員向けの生中継コンテンツとして「ＮＴＴドコモＰｒｅｓｅｎｔｓエキサイトマッチ×Ｌｅｍｉｎｏボクシング〜トリプル世界タイトルマッチ 井上尚弥 ｖｓ ムロジョン・アフマダリエフ〜」を配信することを９日、発表した。ＷＯＷＯＷのボクシング番組「エキサイトマッチ〜世界プロボクシング」と「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ」の初のコラボレーションが実現する。

当日はＩＧアリーナ内の特設スタジオから、来春にも井上との対決が期待されるＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級王者・中谷潤人（Ｍ・Ｔ）、先日引退を表明した元世界４階級制覇王者・田中恒成氏がゲストで登場。スペシャルサポーターとして、巨人、ＭＬＢのレッドソックスなどで活躍した上原浩治氏が出演。現地進行役として、熱心なボクシングファンでもあるテレビ神奈川の増田美香アナウンサーが現地の興奮と熱狂を伝える。

また、東京のＷＯＷＯＷスタジオからは、１２年ロンドン五輪ミドル級金メダリストで元ＷＢＡ世界同級王者の村田諒太氏、元ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者・飯田覚士氏ら「エキサイトマッチ〜世界プロボクシング」のレギュラー出演陣も実況・解説する。