女優の今田美桜が主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜・前８時）は９日に、第１１７話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

映画「千夜一夜物語」が大ヒットとなった嵩（北村匠海）のもとを、編集者の本間（平井珠生）が訪ねてきた。本間は次回作を書いてほしいと依頼する。なんでも大歓迎という本間の言葉に、のぶ（今田美桜）は「アンパンマン」を差し出し、最後まで読むだけでも読んでほしいと迫った。

目を通した本間は「たしかにいいお話だと思います」と言い、アンパンマンを指差しながら「この主人公、できれば減量できないですか」。嵩は思わず「…減量？」と聞き直し、本間は「もう少し、ほっそりと」と説明。しかし、のぶは「できません。個性ですから」と笑顔で断った。

ネットはまさかの「減量」というワードに反応。「アンパンマン減量…」「アンパンマンの減量依頼に笑ってしまった」「『減量』という言葉選びにツボった」「減量ｗ言い方ｗ」「アンパンマン減量はパワーワードやな」「減量ワロタ」「担当者のこの主人公減量できませんか？に吹いたんじゃが」「さすがに笑ってしまった。アンパンマンがこんなこと言われるとは」と笑った。

また「個性ですからと押すのぶ！強いぞ！」「のぶの『個性ですから』説得力にハッとする。嵩の伝えたい事の一番の理解者」とのぶを称賛した。