元SKE48の石田安奈（29）が8日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。AKB48の現役メンバーとともに出演に、“大炎上”した7月放送のテレビ東京「テレ東音楽祭2025〜夏〜」出演のいきさつを明かした。

この日はプロインタビュワーの吉田豪氏と出演。この日は初対面だといい、対面前の下調べで「最近燃えたての人だ！って」と吉田氏。石田は「最近そうです。もう、大燃えしましたね」と笑った。

吉田氏が「気にはなってなかった感じですか？」と聞くと、石田は「昔ほど芸能ニュースとかに敏感じゃなくなっちゃっているので、気づいたのも遅かったんですよ。ニュースも見ないし。凄い周りの友だちとかに“安奈ちゃん出てたね”ってのは言われて。“なんかニュースも出てたね”って言って、見たらコメントが“あれ？”みたいな。自分のYouTubeのコメントも“あれ？なんかちょっと治安悪いぞ？”みたいな。（オファーの）イズ（意図）もわからないまま。確かにすごいなんか燃えてるなーぐらいでした」と苦笑した。

夫が5つの会社を経営する実業家で、セレブ婚生活を謳歌している石田だけに、演出も豪華。田中瞳アナウンサーから「衣装が何と5000万円ということです」と紹介され、ハイブランドのバッグや貴金属を身に付けた演出だった。石田自身は短期間だけAKBを兼任したことがあったが、AKBでの選抜経験がなかったことなどから、人選や演出も含めてSNS上でさまざまな声が上がっていた。

結果、現役メンバーのファンからは多くの批判が寄せられることになったが、AKB48の現状を踏まえ、吉田氏は「話題作りに選ばれたってことですから」とフォロー。石田も「やっぱり、歌と踊るのは凄い好きだったので、“むしろ呼んでいただけていいんですか？”みたいな。ほんと前向きに。予定もちょうど空いてたので。子供たちも母が見てくれるとかあったんで、全然スケジュール的にも空いてるし」と話した。

「最初連絡来た時に、AKBグループのスタッフさんとかと関わってなかったんですよ、やめてから。10年近く関わってなかったので、オファーいただいた連絡の時に私、詐欺だと思って最初」とも。「“今の詐欺って凄いな”って言ってたんですよ、パパに。AIで私が元アイドルとか調べられてて、そういうオファーの連絡を来たのかなと思って。で、無視したの、最初。絶対こんなのありえないって思ってて。そしたら元々ホリプロに所属していたので、ホリプロのマネージャーさんを通して連絡が来たので、“あ、これ本当のやつだ”みたいな。ていうのでお話を進みました」とした。