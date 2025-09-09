「ドジャース３−１ロッキーズ」（８日、ロサンゼルス）

ドジャースが競り勝って２連勝。ナ・リーグ西地区２位のパドレスも勝ったが１ゲーム差をキープした。

大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、３打数１安打、１四球で１得点。１−１の七回２死一塁で迎えた第４打席に右翼右へ打球速度１８４キロの痛烈な二塁打を放ち、二、三塁に好機を拡大。次打者ベッツの中前２点を勝ち越し、大谷も二塁から生還した。

大谷は初回の第１打席は見逃し三振。０−１の三回１死一、三塁で迎えた第２打席は空振り三振に倒れた。六回無死一塁での第３打席は、好投していた相手先発のドーランダーが投球中に左足を痛めたのか直前で降板。大谷は代わったばかりの２番手のメヒアから四球を選んだ。七回の二塁打で３試合連続安打とした。

先発のグラスノーは７回無安打１失点で、今季初勝利だった３月３１日以来、６カ月ぶりの２勝目を挙げた。二回に四球から犠飛で先制点を奪われたが、初回と六回に３者連続空振り三振を奪うなど力投。１０５球を投げ１１奪三振だった。

２番手のトライネンも八回を三者凡退。九回のマウンドには、直近の３登板連続で救援に失敗していたスコットが上がり場内がざわつく場面も。先頭に左越え二塁打を浴びて無安打リレーが途切れるとブーイングも起きたが、何とか後続を断って試合を終えた。