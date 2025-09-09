【オーケーのチラシ】今週はパンがお得！ヤマザキのロイヤルブレッド一斤も今週がねらい目。《9月8日スタート》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2025年9月8日に公開されたチラシの中から、一時的に安く仕入れることができたという、"更にお買徳 "な商品をピックアップして紹介します。

毎日の朝食にもぴったり

今週は、毎日の朝ごはんや昼食、おやつに役立つパン類が多くラインアップされています。

●ヤマザキ ロイヤルブレッド（食パン） 各1斤（6枚切・8枚切）商談時使用売価389円のところ、6.1割引の149円に。

●Pasco たっぷりコーンマヨネーズ 1個商談時使用売価174円のところ、3.2割引の117円に。

●ヤマザキ イチゴスぺシャルmini 4個商談時使用売価297円のところ、4.2割引の171円に。

●SUNTORY GREEN DA・KA・RA やさしいコーン茶 600mlメーカー希望小売価格183円のところ、5.4割引の84円に。

●オレアイダ 細切りフライドポテト シューシュトリング 350g商談時使用売価730円のところ、5.8割引の303円に。

そのほかお得なアイテムも目白押し。今週のチラシを見て お得にゲットして。

※画像は公式サイトより。

※価格はすべて会員現金払い・税込です。

（東京バーゲンマニア編集部）