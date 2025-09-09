

「銀行はオワコン」「フィンテックで銀行がなくなる」――。

そんな声も聞かれるなか、本当に銀行ビジネスに未来はないのでしょうか。実は、銀行を取り巻く環境は大きく変化し、三菱UFJ、三井住友、みずほの3大メガバンクは、2024年3月期、2025年3月期と過去最高益を記録し、姿を消していた就職ランキングにも再登場しています。

本稿では、菊地敏明氏著『銀行ビジネス』より、ビジネスパーソンなら最低限知っておきたい銀行にまつわる豆知識をご紹介します。

細分化された銀行の「営業部」

銀行の「本部」と「支店」の関係についても簡単に触れておきましょう。

銀行の営業活動の拠点となり、銀行の収益の多くを生み出しているのが支店です。それだけに、前述の通りすべての本部組織は、営業店のサポートを行う役割を担っています。

さらに営業方針や目標なども本部が決定し、各支店に伝達します。本部が決めたことを実行するのが支店ともいえ、その連携こそが銀行の収益を左右するのです。

例えば、投資信託や保険などの新商品が導入された際には、その特徴やセールストークなどの研修を本部の行員が行うこともありますし、キャンペーンを実施したり、時には支店の行員の営業活動に同行したりするなど、さまざまな形で支店の支援を行っているのです。

それらを担うのは主に営業本部の各部署ですから、支店との関わりが最も密接なのは、やはり「営業本部」だといえるでしょう。

営業本部

営業本部、営業部門にある部署は銀行によって異なるものの、営業戦略の策定や商品の開発、設計といった企画系の業務を行うのが営業企画部、営業目標の設定や実際に支店を訪問してそのフォローなどを行うのが営業推進部、営業企画と営業推進を兼ねるのが営業統括部といった部署名になる場合が多いようです。

ただし、例えば同じ営業企画部という名称でも、銀行によって役割が違うことは少なくありません。

また、個人営業と法人営業の部署を分けているケースもあります。もっとも、たとえ法人の顧客でも融資だけでなく、資産運用のニーズがあったりもしますから、個人と法人を分ける必要はないという考え方もあれば、それぞれの専門性を高めるために、やはり分けたほうがいいという考え方もあるでしょう。

当然、どちらかが正しいといったものではありませんから、銀行によっては個人と法人の部署を一体化したり、あるいは分割したりといった組織改正を繰り返すような事例もあります。

支店をサポートする「事務本部」

事業本部

支店との関わりが深いもう1つの事業部が、「事務本部」です。こちらはまさに「縁の下の力持ち」で、裏方として支店を支えるイメージでしょうか。

まず、事務統括部は支店の営業活動に伴う事務手続きが円滑に、効率的に行えるようサポートします。

銀行の事務は銀行法などの法令に則ってルールが定められている場合が少なくありません。そうしたルールを「事務規定集」としてまとめている銀行が多く、その作成や改正などを行うのが事務統括部です。また、支店の事務作業の負担を減らすため、定型的な事務を集中的に行うのが「事務センター」で、その運営を行ったりもしています。

事務本部にはシステム部もあり、銀行の根幹でもある勘定系システムをはじめとする各種システムの開発、保守、管理などを行っています。また、ATMはもちろん、インターネットバンキングやタブレット端末を利用した提案ツール、アプリなど、支店や営業本部などとの連携が不可欠な領域も増えています。

今後は裏方というよりも、営業戦略に直接関わる必要性が増していくはずですし、すでにデジタル戦略が銀行の収益を大きく左右する時代になっているともいえます。だからこそ、今後も銀行の中で重要度が高まっていく部署であるのは間違いないでしょう。

経営・管理本部

続いて紹介する事業部は、人事や経理、総務に代表される間接部門であるとともに、銀行全体の方向性を定める「頭脳」でもある「経営・管理本部」です。

特に総合企画部、経営企画部などの部署は企画部門とも呼ばれ、銀行の「花形」だといわれてきました。中期経営計画を策定するなど銀行全体の経営戦略を定め、その進捗を管理するなど、中枢の役割を担っているからです。

監督官庁である金融庁への対応、全国銀行業協会や全国地方銀行協会をはじめとする、さまざまな協会活動を行うのも企画部門です。

また、一般企業における経理、財務であり、日々の資金の管理や決算なども行う主計部門も企画部門に含まれるのが一般的で、ALM（Asset Liability Management）と呼ばれる市場金利に対する資産、負債の価値変動リスクなどの管理を行うリスク管理部門、さらには広報、IR部門なども総合（経営）企画部内にある銀行が少なくありません。

このように、経営戦略や予算に関わる企画部門は強い権限を持ち、ほとんどの施策が総合企画部の承認を得なければ実行できない銀行もあります。

もっとも、その役割や位置づけは銀行によっても異なっていて、より支店に近い営業本部が力を持っているケース、例えば営業企画部などが実質的に戦略を策定している銀行もあります。

そのほか、「経営・管理本部」には人事部、総務部などもありますが、これらは一般企業とそれほど変わらないため、イメージしやすいのではないでしょうか。ただし、銀行では人事部が企画部門と並んで強い権限を持ち、いわゆるエリートコースとなっている場合もあるようです。

証券業務や国際業務の担い手

証券・国際本部

最後に紹介するのは「証券・国際本部」で、証券業務や国際業務の担い手となる部門です。

もちろん、証券部門と国際部門とが分かれている場合もあり、特にメガバングなどでは国際部門の規模も大きく、さまざまな部署があるため、海外を舞台としたもう1つの銀行があるとすらいえるくらいの巨大部門になっています。

証券部門の部署としては資金証券部などがありますが、この資金証券部が銀行の証券業務のうちディーリング業務などを行っています。

もう1つの重要な業務が、資金ギャップの調整です。銀行では日々の預金業務や貸出業務で、多くの資金が必要になるのはいうまでもありません。にもかかわらず、もし資金が足りないようなことになれば業務が滞ってしまうため、資金を市場で調達するなどの調整を行う必要があるわけです。

その市場には短期金融市場と長期金融市場があり、前者はマネーマーケットと呼ばれ、銀行や証券会社など金融機関だけが取引できるインターバンク市場と、一般の企業も参加できるオープン市場があります。

長期金融市場はキャピタルマーケットとも呼ばれていますが、その代表が株式市場と債券市場です。銀行は資金が足りなくなりそうになると、こうしたさまざまな市場から調達しているわけです。

特にインターバンク市場は銀行にとって預金に次ぐ資金の仕入先ともいえ、日本では「無担保コール翌日物」という取引が主体になっています。当然、資金を借りる際には利息が発生しますが、その際に適用される金利が「無担保コールレート（翌日物）」であり、現在の日本の政策金利に位置づけられています。

資金の調達のほか、貸し出しや運用も

逆に資金に余裕があれば、他の金融機関に貸し出したりもしていますし、また、資金の調整というよりは、収益を獲得するために資金を運用したりもしています。





運用対象は国債や地方債、社債、株式、投資信託などさまざまですが、いずれも利息や配当金などの獲得を目的にした中長期運用が中心となります。

それに対して前述のディーリング業務では、短期の売買による収益の獲得を目指しているため、同じ証券部門が行う運用でも性質はかなり異なります。

そのほかにも、証券部門では経済や市場動向の調査、分析を行い、その結果を窓販業務の関連部署や支店などに発信したり、投資信託などの新商品を導入する際にアドバイスをしたりする場合もあります。

さらには、顧客向けのリポートを発行したりしているケースもあり、銀行の中でも高い専門性を求められる部門といっていいでしょう。

