９月９日（火）のヒルナンデス！は･･･ 密着inベアーズ＆リフォーム達人のお宅覗くンデス
密着inベアーズ
お客さんの登録者数６5.000人と躍進！
家事代行の実績は累計５５０万件以上！
人気の理由＆マネしたくなるワザ２０連発！
＜人気の秘訣＞
１.無料で家事の悩み相談・プラン提案
２.料理・掃除以外にも様々な特化型サービス
３.初回お試しプラン１回3時間10890円
４.スポンジ洗いと同時にぬめり確認
５.風呂の壁や床は弱酸性の汚れの為、アルカリ性の重曹がおすすめ
６.水アカはアルカリ性の為、クエン酸や酢が有効
７.クエン酸水をかけたらラップ 汚れが落ちやすくなる
８.親と離れて暮らすご家族も安心サポート
９.片付けワザを学べ作業も進む
１０.ケースが小さいと隣に入れてしまうので大きめに
１１.なんでも入れていい一時置きボックスを用意
１２.フタを厳選し使い回し→スッキリ収納
１３.３ヶ月の座学と実技 70項目の合格基準を満たしたプロ
１４.留守の間に料理や掃除をしてくれる
１５.お客さんの好みを把握して細かな配慮
１６.かぼちゃにムラなく熱を通すため真ん中を開けう
１７.魚介は沸騰した煮汁に入れると生臭さを軽減
１８.揚げるよりヘルシーで後処理も簡単
１９.かぼちゃサラダにヨーグルトで爽やかな酸味
２０.時間いっぱいまで料理を作ってくれる
松尾駿 佐藤栞里
ゲスト：杉山愛・杉山走
５０代夫婦がこだわった、家事ラクアイデア満載のお宅へ！
暑さも寒さもカットでき、１年中快適に暮らせるブラインド！
これを貼るだけで、嫌〜な匂いや湿気とおさらばでき、快適になっちゃう魔法の壁
このお宅に隠された、家事がラクなアイデアを大調査！
■今回ご協力いただいた会社
SHUKEN Re
あの流行は今？
高校生クイズの放送日にちなみ、出演者の高校時代に流行したものが
今どのような進化を遂げているかクイズで出題
＜紹介内容＞
・ファミリーレストランのデニーズが1986年に初代ティラミスを提供開始
・2013年高級生食パン専門店の「乃が美」が大阪にオープン
・2025年５月にくら寿司のプレミアム店「無添蔵」が中目黒にオープン
＜紹介した施設・商品＞
★トクトクティラミス/ベーカリースイーツカフェパンナラ 842円
★創業 乃が美（レギュラー２斤）/乃が美 1100円
★チーズ「生」食パン/乃が美 1300円
★本まぐろ中落ちセット/プレミアム回転寿司「無添蔵 中目黒店」 1480円