密着inベアーズ



お客さんの登録者数６5.000人と躍進！

家事代行の実績は累計５５０万件以上！

人気の理由＆マネしたくなるワザ２０連発！



＜人気の秘訣＞

１.無料で家事の悩み相談・プラン提案

２.料理・掃除以外にも様々な特化型サービス

３.初回お試しプラン１回3時間10890円

４.スポンジ洗いと同時にぬめり確認

５.風呂の壁や床は弱酸性の汚れの為、アルカリ性の重曹がおすすめ

６.水アカはアルカリ性の為、クエン酸や酢が有効

７.クエン酸水をかけたらラップ 汚れが落ちやすくなる

８.親と離れて暮らすご家族も安心サポート

９.片付けワザを学べ作業も進む

１０.ケースが小さいと隣に入れてしまうので大きめに

１１.なんでも入れていい一時置きボックスを用意

１２.フタを厳選し使い回し→スッキリ収納

１３.３ヶ月の座学と実技 70項目の合格基準を満たしたプロ

１４.留守の間に料理や掃除をしてくれる

１５.お客さんの好みを把握して細かな配慮

１６.かぼちゃにムラなく熱を通すため真ん中を開けう

１７.魚介は沸騰した煮汁に入れると生臭さを軽減

１８.揚げるよりヘルシーで後処理も簡単

１９.かぼちゃサラダにヨーグルトで爽やかな酸味

２０.時間いっぱいまで料理を作ってくれる







松尾駿 佐藤栞里

ゲスト：杉山愛・杉山走



５０代夫婦がこだわった、家事ラクアイデア満載のお宅へ！

暑さも寒さもカットでき、１年中快適に暮らせるブラインド！

これを貼るだけで、嫌〜な匂いや湿気とおさらばでき、快適になっちゃう魔法の壁

このお宅に隠された、家事がラクなアイデアを大調査！



■今回ご協力いただいた会社

SHUKEN Re



あの流行は今？

高校生クイズの放送日にちなみ、出演者の高校時代に流行したものが

今どのような進化を遂げているかクイズで出題



＜紹介内容＞

・ファミリーレストランのデニーズが1986年に初代ティラミスを提供開始

・2013年高級生食パン専門店の「乃が美」が大阪にオープン

・2025年５月にくら寿司のプレミアム店「無添蔵」が中目黒にオープン



＜紹介した施設・商品＞

★トクトクティラミス/ベーカリースイーツカフェパンナラ 842円

★創業 乃が美（レギュラー２斤）/乃が美 1100円

★チーズ「生」食パン/乃が美 1300円

★本まぐろ中落ちセット/プレミアム回転寿司「無添蔵 中目黒店」 1480円

リフォーム達人のお宅覗くンデス