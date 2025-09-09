14時の日経平均は29円高の4万3673円、アドテストが228.25円押し上げ 14時の日経平均は29円高の4万3673円、アドテストが228.25円押し上げ

9日14時現在の日経平均株価は前日比29.84円（0.07％）高の4万3673.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は539、値下がりは996、変わらずは81と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を228.25円押し上げている。次いで東エレク <8035>が44.06円、中外薬 <4519>が9.32円、ソニーＧ <6758>が7.09円、住友不 <8830>が5.17円と続く。



マイナス寄与度は94.2円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が35.45円、ファストリ <9983>が34.04円、フジクラ <5803>が12.32円、豊田通商 <8015>が8.41円と続いている。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は不動産で、以下、電気機器、その他製品、パルプ・紙と続く。値下がり上位には鉄鋼、非鉄金属、鉱業が並んでいる。



※14時0分4秒時点



株探ニュース

