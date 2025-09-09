15秒でワンストップ通関 スマート国境検査所が中国・ASEAN貿易の加速を後押し

友誼関は、中国南部の広西チワン族自治区崇左市の南西部に位置し、中越の国境線上にあり、「中国の南の玄関」に例えられています。中国は16年連続でASEAN（東南アジア諸国連合）にとって最大の貿易パートナーの地位を維持しており、ASEANも5年連続で中国の最大の貿易パートナーとなっています。友誼関はASEANへの最も便利な通路の一つとなっています。

友誼関は全国の道路による貨物輸送の国境検査所の中で税関と国境検査を一体化した手続きを率先して実現し、理想的な状態なら大型トラックが15秒で通関することができます。今年1〜8月、友誼関からの入出国車両は前年同期比38%増の64万台近くに達したということです。

税関総署のデータによると、中国とASEANの今年1〜7月の貿易総額は前年同期比9．4%増の4兆2900億元（約88兆8550億円）で、中国の対外貿易総額の16．7%を占めたとのことです。

第22回中国・ASEAN博覧会が9月17日から21日まで、広西チワン族自治区の中心地・南寧市で開かれる予定で、博覧会の展示面積は16万平方メートルに達し、45カ国から3200社の企業が出展します。（提供/CRI）