ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬Å¨·³¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¡ÖÍí¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡× »î¹çÃæ¤â¤Þ¤µ¤«¤ÎÃíÌÜ¡Ö¤Þ¤¿¤Á¤ç¤±¤Æ¤ë¤è¡×ÄÁ¸÷·Ê¤ò¸½ÃÏÃæ·Ñ¤¬¡È¥¤¥¸¤ë¡É
¡ÚMLB¡Û¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹ 4¡¼1 ¥«¥Ö¥¹¡Ê9·î8Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö9Æü¡¿¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅ¨·³¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ËÄÉ¤¤²ó¤µ¤ìÇú¾Ð¤¹¤ëÀ¿Ìé
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦¥é¥¤¥È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£»î¹çÃæ¤ËÀï¶·¤ò¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÎ®¤ì¤¿±ÇÁü¤¬¸½ÃÏ¼Â¶·¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡0-3¤È¥«¥Ö¥¹¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿6²ó¡¢¸½ÃÏ¥«¥á¥é¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ÇÀï¶·¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÎëÌÚ¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢»î¹çÁ°¤ÎÎëÌÚ¤Î¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£°ì¿ÍÌÛ¡¹¤È½¸Ãæ¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¥À¥Ã¥·¥å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¡£¤·¤«¤·¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢Å¨·³¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Î»Ñ¤¬¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÍ·¤ó¤Ç¤è¡¼¡ª¡É¤È¤Ç¤â¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ËÎëÌÚ¤Î²£¤òÊÂÁö¤·¡¢¤Ä¤¤¤Æ²ó¤ëÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤ÏÌµ»ë¤·¤ÆÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯Íí¤ó¤Ç¤¯¤ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ë¤È¤¦¤È¤¦É½¾ð¤òÊø¤¹¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¤³¤é¤¨¤¤ì¤º¤Ë¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¼Â¶·ÀÊ¤â¤³¤ì¤Ë¤Ä¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¾Ð¤¤¸ò¤¸¤ê¤Ë¤³¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Î»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÍí¤Þ¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Á¤ç¤±¤Æ¤ë¤èÀ¿Ìé¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÍí¤Þ¤ì¤Æ¤ÆÁð¡×¤ÈÏÂ¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬¹¤¬¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ç¤Ï29»î¹ç¥Î¡¼¥¢¡¼¥Á¤È¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É³°¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦ÎëÌÚ¡£Å¨·³¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤È¤Î´Ö¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈÄÁ¸÷·Ê¡É¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë