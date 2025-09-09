ドイツ１部Ｅフランクフルトに所属する日本代表ＭＦ堂安律（２７）の決断が賞賛された。

日本サッカー協会は８日に所属クラブの事情で堂安が米国遠征から離脱すると発表。今週末ではなく１２日金曜日にレーバークーゼン戦が控えているためとみられ、森保一監督は８日（日本時間９日）、国際親善試合米国戦（９日＝同１０日、オハイオ州コロンバス）に向けた公式会見で、こう説明した。

「遠征の前にＥフランクフルトから打診を受けて、話し合いをしていた。クラブに戻すという部分は活動の前には決めていない。活動が始まって実際に１試合目どう戦うか、２試合目にどう選手起用をしていくか最終決定をした中で、律を１試合目に起用することで戻す決断をした」

Ｅフランクフルトの地元紙「フランクフルター・ルントシャウ」によると、堂安の早期帰還を受け、Ｅフランクフルトのスポーツディレクターを務めるマルクス・クロシェ氏は「これは彼の献身的な姿勢の表れだ」と絶賛。同紙は「日本代表として９日にプレーしていたら、（レーバークーゼン戦は）本当に厳しい状況になっていただろう」と指摘した。

今季加入の新天地での信頼を勝ち取った証し。この勢いでシーズンを過ごして来年の北中米Ｗ杯はトップコンディションで臨みたい。