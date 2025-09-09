早大や東大の志願者は相変わらずも…中国人留学生の受験先「人気爆上がり中の意外な大学」納得メリット

親中の名門大学

〈留学生進学指導〉

〈東大合格、慶應合格、一橋合格〉

東京都新宿区にあるＪＲ高田馬場駅周辺を歩くと、あちこちで中国人留学生向け予備校の看板広告が目につく。アピールしているのは丁寧な指導と、日本の有名大学への合格実績だ。なぜ高田馬場に中国人向け予備校が多いのだろう。

「近くに早稲田大があるからですよ。早大は中国人留学生にとって、人気の高い大学の一つです。’24年度、留学生を最も多く受け入れたのは早大（5562人）、２位が東京大（4793人）、３位が立命館大（3258人）、４位が京都大（2791人）です。いずれの大学でも、留学生の約半分を中国人が占めています。

早大への志願者が多い理由が、中国と関係の深い親中の名門大学と認識されているからです。古くは中国共産党の創設メンバーだった李大訢や陳独秀らが留学し、近年では江沢民など国家主席が来日した際に早大で講演しています。早大は中国でもブランド力があり、就職でも有利になるんです」（全国紙社会部記者）

中国からの留学生はコロナ禍後、年々増加傾向にある。独立行政法人日本学生支援機構によると、’24年度は約12万3000人。前年から約７％増、8000人近く増えている。

「中国で名門大学に入るための試験は過酷です。年に一度、全国で一斉に行われる『高考』という入試で合否が決まる一発勝負。滑り止めを受験したり、浪人する余裕などありません。しかも、非公表ながら合格基準も都市と地方で格差があります。各大学が地域ごとに募集人員を配分し、地方よりも都市部で合格者を多く出しているんです。

自然と中国の受験生にとって、海外の大学が選択肢となるでしょう。しかし欧米の大学は、中国から遠いうえ渡航費などの経済的負担が大きい。日本なら比較的近く安心して留学でき、治安も良く、円安のため学費も比較的安くなります。『三安』の要素が重なり、日本の大学の人気が年々上がっているんです」（同前）

「クールジャパン人材」

早大や東大の志願者の多さは相変わらずだが、中国人留学生の人気が爆上がり中の意外な大学があるという。中国人ジャーナリスト周来友氏が解説する。

「多摩美術大や武蔵野美術大など美術系の大学です。人気の理由は日本のアニメ。中国の人々は幼い頃から日本の漫画やアニメを見て育ち、強い憧れがあります。卒業してもアニメの世界で働きたいと強く希望し、美術系の大学を志望しているんです。またアニメの分野で働く外国人は『クールジャパン人材』として、永住ビザを取りやすいのも納得のメリットでしょう。

日本としても利点は大きい。アニメは世界に誇れる日本の文化の一つです。しかしクリエイティブな人材を育てるのは容易ではなく、アニメ業界を担う絶対的な数が不足しています。海外の優秀な人材を、ぜひ招きたいんです。中国の留学生が、やりがいを持って美術系の大学を受験し将来アニメの分野で働けるなら、両者にとって『ウィンウィン』といえるでしょう」

冒頭で紹介した高田馬場の風景に戻ろう。〈早大合格、京大合格〉など有名大学の合格実績をアピールする予備校の広告が目立つ一方で、キラキラした少女のイラストとともに〈美術系指導〉〈芸術大進学〉などの言葉も。中国人留学生のトレンドが変わりつつある。