40・50代がシャレる「ブラウンアイテム」→【グローバルワーク】にあった！

秋が始まると恋しくなる人も多い「ブラウン」は、トレンドカラーでもあり、今年の秋はさらに注目を集めそう。落ち着きがありながらも大人の余裕を感じさせる一方で、「地味に見えそう……」と敬遠してしまう人もいるのでは？ そこで今回は、【グローバルワーク】のリアル40代スタッフさんの着こなしから、40・50代におすすめの「ブラウンアイテム」をご紹介。等身大の着こなしを参考に、大人世代でもおしゃれに映えるブラウンアイテムを探してみて。

リラックス感と上品さを両立するオールインワン

【グローバルワーク】「シャーリングオールインワン」＜ブラウン58＞\6,990（税込）

「胸の下はゴムで楽ちん◎ 伸縮性があって動きやすいです◎」と、40代のぺぺちこさんもおすすめのオールインワン。深みのあるブラウンにシャーリングデザインが映え、リラックス感がありながらも品よく着こなせます。ハイウエスト切り替えで脚長効果も狙え、40・50代の大人がさらりと着てもサマになりそうなデザインです。

ウエストゴム & 軽量で快適に過ごせそう

【グローバルワーク】「エアかるイージーワイドパンツ」＜ブラウン58＞\5,490（税込）

ウエストゴムで楽ちんなのに、落ち感のある素材と華奢なドロストコードで大人っぽく見えるワイドパンツ。体のラインを拾わないワイドシルエットで体型をカバーしつつ、接触冷感や軽量などの機能性で暑い日も快適に過ごせそう。シワが気になりにくいので旅行にも便利で、40・50代のデイリーにもリゾートにも活躍するはず。

ベストで腰まわりをさりげなくカバー

【グローバルワーク】「お手入れラクラクZIPベスト」＜ブラウン58＞\4,990（税込）

体型カバーとおしゃれを両立してくれるのがこのジップベスト。ぺぺちこさんも、「軽く羽織れるベストがあると安心感があってgood」と高評価。羽織るだけでスタイリングがまとまりそうなデザインです。前を閉じてノースリーブブラウスのように楽しむのも◎ ワイドパンツやロングスカートとも合わせやすい、使い勝手のよい丈感なのもうれしいポイントです。

レイヤードも楽しめるティアードワンピ

【グローバルワーク】「さらさらリラックスノースリーブワンピース」＜ブラウン58＞\6,290（税込・セール価格）

軽やかさを演出してくれる、ティアードギャザーをきかせたワンピース。背中のリボンデザインで後ろ姿まで抜かりなく、接触冷感素材で快適に過ごせそう。露出が気になる場合はスタッフさんのようにカーディガンを羽織ると安心感が出て、40・50代にも取り入れやすい着こなしに。ワイドパンツをレイヤードして、今っぽいスタイリングを楽しむのも良さそう。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K