本拠地ロッキーズ戦

米大リーグ・ドジャースは8日（日本時間9日）、本拠地ロッキーズ戦に3-1で勝利した。2点リードした8回からはブレイク・トレイネン投手、9回はタナー・スコット投手が登板。無失点に抑えて逃げ切った。

しっかりと抑えた。1-1の7回にベッツの2点適時打で勝ち越したドジャース。8回からトライネンがマウンドに。わずか11球で3者凡退に仕留めた。9回はスコットが登板。先頭打者に二塁打を打たれるも、後続を打ち取り21セーブ目を挙げた。

トライネンとスコットは6日（同7日）の登板で大炎上していた。山本由伸が9回2死までノーヒットノーランの投球を見せるも、救援したトライネンは1つのアウトも取ることができず、さらに代わったスコットは逆転サヨナラ適時打を浴びた。そのため、登板の際にネット上の日本人ファンからは「不安でしかない」「大丈夫か？」「信じて待つしかない！」など心配の声が上がっていた。

しかし、無失点に踏ん張った両投手にネットも評価一変。「トライネンもスコットも、頑張りました」「スコットがやっと抑えてくれた」「スコット良かったね〜」「これで立ち直ってくれよ」など、安堵のあまり称賛の声が上がっていた。



