リミットのないAI進化、開発を加速するデータ基盤！データダイレクト・ネットワークス・ジャパン「DDN Infinia」

データダイレクト・ネットワークス・ジャパンは、2025年9月9日、AIの進化と開発を新たな視点で支援するデータ基盤「DDN Infinia」(以下、Infinia) の販売および「DDN AIアプリケーション開発支援プログラム」の提供を開始します。

データダイレクト・ネットワークス・ジャパンは、2025年9月9日、AIの進化と開発を新たな視点で支援するデータ基盤「DDN Infinia」(以下、Infinia) の販売および「DDN AIアプリケーション開発支援プログラム」の提供を開始。

学習から推論、生成AI、エージェントAIへと進化するなか、データ基盤には、データ量や種類の増加への対応だけでなく、より高い効率性やアプリケーション開発との緊密な連携という要件が求められています。

Infiniaは、AIの進化に伴うデータの種類や量の増加に対応するクラウドネイティブかつスケールアウト・アーキテクチャを採用しています。

さらに、POSIXやS3などの従来の制限を解除し、AIワークフローを加速するデータサービスやAPIの提供によって、AIアプリケーション開発を推進する次世代のデータ基盤です。

さらに、DDNジャパンでは、「DDN AIアプリケーション開発支援プログラム」によってお客様のAI活用をご支援します。

【Infinia 製品概要】

Infiniaは、学習から推論、今後のAIの進化を見据えた統合データ基盤を目指し、クラウドネイティブ、スケールアウト・アーキテクチャを採用しています。

さらに下記のような特長的な機能によって、圧倒的な効率性を実現するとともに、AIアプリケーションの開発を加速します。

●リミットのないAI進化を支える統合基盤

・ノード追加によって性能と容量をリニアに拡張できるスケールアウト・アーキテクチャを採用

・10万台を超えるGPUの実環境で実証済み効率性

・コンテナ化され、AWS、Azure、GCPをネイティブにサポートし、オンプレミスともシームレスに連携。

オンプレ環境に必須のマルチテナントやセキュリティ機能も実装

・マルチモーダル：テキスト、画像、動画、音声、センサーデータを単一基盤で統合管理を提供

●POSIXやS3など従来の制限を解除しAIワークフローを加速

＜ダイナミックなデータサービス＞

・リアルタイムAIデータパイプラインによるAI/ML学習・推論・生成AIの高速化

・イベント駆動型データ移動によるワークフロー自動化

＜DDN Infinia SDKの提供＞

・Trino、Spark、TensorFlow、PyTorch、NVIDIA NeMo/NIM 等と直接連携

＜高速かつ制限のないS3データサービス＞

・低レイテンシとGPU直結RDMAゼロコピーI/Oにより圧倒的なスループットを実現

・オブジェクトサイズの制限無し、メタデータに制限無し - 無制限なタグ付け

●比類なき性能と効率性による投資対効果の高いサステナブルな基盤

・メタデータ処理性能が従来比 最大100倍高速

・クエリ応答速度が最大25倍高速化

・クラウドより最大100倍速いデータリスト処理

・1ラックあたり最大100PBの密度を実現

・電力消費と冷却負荷を大幅に削減し、環境負荷も低減

【Infinia 提供について】

販売開始：2025年9月9日

出荷開始：2025年11月予定

提供方法：アプライアンスにて提供

価格 ：お問い合わせください

販売方法：パートナーを通じて販売

【DDN AIアプリケーション開発支援プログラム概要】

AIアプリケーション開発に取り組まれているお客様が、Infiniaを活用し、データ処理やストレージ関連のボトルネックを排除し、より効率的に開発を進めることができるようにご支援するプログラムです。

以下のような支援を提供します。

・InfiniaおよびSDKの無償提供

・開発および検証にあたって無償技術支援

・DDNジャパン 検証リサーチセンターおける共同検証

申し込み期間：2025年12月末日(延長する場合があります)

なお、プログラムで提供する内容や時期については、お申し込みいただいた後に協議の上決定させていただきます。

DDNジャパン 代表取締役 ロベルト・トリンドルは次のように述べています。

「DDN Infiniaは、クラウドとオンプレミスの双方をネイティブにサポートし、データ量や多様性の増加に対応する新たなAI向けデータプラットフォームです。

圧倒的な効率性とアプリケーション開発を支援する革新的な機能、直接連携機能やAPI提供、他に類を見ない高速かつ制限のないS3ストレージサービスの提供などにより、よりコスト効果高く短期間で成果を得ることができます。

