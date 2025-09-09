「カーセブン」は、全国の店舗が考案した「第10のカーセブンフィロソフィ」を対象に一般投票キャンペーンを実施しました。

「カーセブン」は、全国の店舗が考案した「第10のカーセブンフィロソフィ」を対象に一般投票キャンペーンを実施。

その結果、中野店の『信頼される行動を毎日に』が第1位になったことを発表しました。

■投票結果(上位3位まで)

1位：中野店「信頼される行動を毎日に」

2位：久留米上津店「車を買わずに信頼を買おう！車を売らずに自分を売ろう！」

3位：京浜蒲田店「毎日ありがとうの気持ちで」

■フィロソフィに込めた想い

カーセブンフィロソフィとは「会社の規範となるべき約束事」であり、経営の基本原則・価値観を示すものです。

1〜9項目は全店舗共通の理念として本部が設定し、10項目目は各店舗が自らの言葉で考え、地域やお客様に寄り添った独自のフィロソフィを掲げています。

これは単なるスローガンではなく、

・お客様と真摯に向き合うための行動の軸

・従業員一人ひとりが迷ったときの判断基準

・「正々堂々と生きる」ための人生の指針

として位置づけられており、カーセブンが大切にしてきた「安心宣言」と並ぶ理念です。

今回の店舗独自フィロソフィは、2025年7月8日・9日に開催された全店舗スタッフ会議で、全国のスタッフがワークショップ形式で議論しながら考案したものです。

「お客様のために何ができるか」を一人ひとりが真剣に話し合い、社員全員で理念を共有し、育てる姿勢を大切にしています。

