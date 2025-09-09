ウェスティンホテル東京に「季節限定スイーツ2025 秋」が登場。

栗・りんご・ナッツなどの秋の味覚を、上質なバターやチョコレートとともに楽しむ5種類のスイーツのコレクションと、葡萄を使った大人のパフェが登場します！

ウェスティンホテル東京「季節限定スイーツ2025 秋」

期間：〜2025年11月30日（日）まで

都会のウェルネスホテル「ウェスティンホテル東京」が、秋の味覚を贅沢に取り入れたスイーツを提供。

2025年11月30日までの期間限定で、館内2つの店舗に季節を感じるスイーツが登場します！

1階ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」には、栗・りんご・ヘーゼルナッツなど、秋の素材をふんだんに使用した季節限定のスイーツが登場。

22階スカイバー「エスカリエ」では、2種類の葡萄を贅沢に使用した“大人のパフェ”が楽しめます。

お酒と季節の味覚のマリアージュによるマリアージュも堪能できる期間限定メニューです☆

パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京「シェフの新作・秋の味覚ケーキ＆モンブランコレクション」

期間：〜2025年11月30日（日）

時間：10:00〜20:00

場所：パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京（1階）

予約・問い合わせ：1F「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」Tel.03-5423-7665、Web

一つひとつ丁寧に仕上げたペストリーやベーカリー、ギフト用品を揃えたペストリー ブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」

「季節限定スイーツ2025 秋」として、秋の味覚を贅沢に使用した、シェフこだわりのスイーツが用意されています。

人気のマロンに加えて、2025年はりんごやナッツなど、季節の素材の豊かな味わいを堪能。

3種類の新作ケーキとして、毎年好評の「スペシャルモンブラン」と「モンブラン シュークリーム」も加え、合計5種類の秋の味覚を楽しむケーキが登場します☆

【新作】ヘーゼルナッツとマロンのバタークリームケーキ

価格：860円(税込)

「ヘーゼルナッツとマロンのバタークリームケーキ」は、マロンプチカッセ（細かく刻んだマロングラッセ）と合わせた、軽やかなバタークリームをヘーゼルナッツのダックワーズでサンド。

ブランデーの香りをまとわせた、新作ケーキの一つです。

上質なバターと秋の深まりを感じさせるやわらかな味わいのマロンと、香ばしいヘーゼルナッツが奏でるハーモニーが楽しめます！

【新作】りんごとカシスのアーモンドフロマージュ

価格：860円(税込)

アーモンドをベースとした生地に、ソテーしたりんごと甘酸っぱいカシスを合わせた「りんごとカシスのアーモンドフロマージュ」は、食感豊かなクランブルとともに焼き上げました。

トップには爽やかなフロマージュブランのクリームと、クルミ・アーモンド・ピスタチオを使用。

秋らしい彩りと香ばしさが味わえる焼き菓子です☆

【新作】オペラマロン

価格：780円(税込)

アーモンドビスキュイとクレーム・ド・マロン、アマレットガナッシュを幾層にも重ね、チョコレートでコーティングした「オペラマロン」は、贅沢な構成の新作スイーツ。

栗とアーモンド、アマレットの香りが織りなす、クラシカルで洗練された味わいが特徴です！

モンブランシュークリーム

価格：1,300円(税込)

「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」で不動の人気を誇るシュークリームとモンブラン、2つの人気スイーツを組み合わせた期間限定のスペシャルなモンブランが登場。

「モンブランシュークリーム」には、なめらかなクレームディプロマットを詰めたシュー生地に、甘さも軽やかに仕上げたこだわりの熊本県産栗のクリームが贅沢に合わせてあります。

キャラメリゼしたアーモンドの香ばしい甘さと食感をアクセントにした、特別な一品です☆

スペシャル モンブラン（通年）

価格：1,100円(税込)

ラム酒のシロップをしみ込ませたスポンジに、カスタードの香りがまろやかなクレームディプロマットと栗を重ねた「スペシャル モンブラン」

その上には、軽やかなクレームシャンティと、熊本県産栗のクリームを贅沢に絞っています。

シンプルでスタンダードなモンブランながら、幾度も試作を繰り返して生まれた素材のバランスで、シェフのこだわりがつまったスイーツ。

軽やかな甘さからふんわりとしたクリームの絞り方まで、和栗の魅力を存分に楽しめるよう追求されつくしたモンブランです！

エスカリエ「Seasonal Parfait：シャインマスカットと巨峰のパフェ」

期間：〜2025年11月30日（日）

時間：

月〜木曜日 14:00〜23:00（L.O. 食事 22:00 ドリンク 22:30）

祝・日曜日 12:00〜23:00（L.O. 食事 22:00 ドリンク 22:30）

金曜日 14:00〜24:30（L.O. 食事 22:30 ドリンク 24:00）

土・祝前日 12:00〜24:30（L.O. 食事 22:30 ドリンク 24:00）

料金：3,500円（税・サービス料込）

場所：スカイバー「エスカリエ」（22F）

予約・問い合わせ：22F スカイバー「エスカリエ」Tel.03-5423-7283、Web

スモークがコンセプトの洗練された空間と東京のきらめく景色が幻想的なスカイバー「エスカリエ」では、旬のフレッシュな葡萄2種類が同時に楽しめる、大人のためのパフェを提供。

ベリーのムースとフロマージュブラン、赤ワインゼリーを重ねたグラスに、フレッシュな巨峰とシャインマスカットを贅沢にトッピングしています！

さらに、香り豊かなソーテルヌワインのゼリーがあしらわれています。

グラスの中に広がる葡萄のみずみずしさと芳醇なワインのマリアージュが、豊かな味わいをもたらす大人のパフェ。

エスカリエの幻想的な空間とともに、秋の夜をつややかに彩る一品です☆

館内2つ場所で、秋の味覚を使った期間限定スイーツを展開。

ウェスティンホテル東京「季節限定スイーツ2025 秋」は、2025年11月30日まで提供中です☆

※メニュー内容や営業時間、メニュー提供時間は変更になる場合があります

