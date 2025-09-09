従来の検査では検出しにくかった“レア菌”まで検出！KEAN Healt「chatFLORA G」

KEAN Healthは、“革命的”腸内フローラ検査「chatFLORA G」を2025年9月8日(月)から販売しました。

KEAN Healt「chatFLORA G」

KEAN Healthは、“革命的”腸内フローラ検査「chatFLORA G」を2025年9月8日(月)から販売。

「chatFLORA G」は、最新の第三世代解析技術を用いて、従来の検査では検出しにくかった“レア菌”まで検出でき、一人ひとりに合わせた腸活アドバイスを提供する革新的な腸活サポートサービスです。

その革新性が評価され、発売前に実施したクラウドファンディングで目標額の約190％を達成しました。

さらに、遺伝子検査「chatGENE」ユーザーに向けたテスト販売では、わずか3時間で1,800個が完売するほど、発売前から大きな注目を集めました。

今回、正式発売を記念して、750個限定で半額で購入できる発売記念キャンペーンを開催します。

発売前から高まっているニーズに応えるとともに、より多くの方に自分に合った腸活を体験していただける機会を提供します。

【腸内フローラ検査「chatFLORA G」 の革新性】

「chatFLORA G」は、業界水準と一線を画す独自の特長を備えた“革命的”腸内フローラ検査です。

＜「chatFLORA G」 の2つの革新性＞

1. 従来(※)は見えなかった“レア菌”も検出！第3世代解析技術による「高精度解析」

2. 一人ひとりに合わせたおすすめの腸活を提案する「腸活特化コンテンツ」

1. 従来(※)は見えなかった“レア菌”も検出！第3世代解析技術による「高精度解析」

※従来：第2世代シーケンサーを用いた16S rRNA遺伝子の一部領域のみを対象とする解析手法。

従来の腸内フローラ検査では“属”レベルまでの解析が主流でしたが、「chatFLORA G」では“種”レベルまで解析可能です。

例えば、ストレプトコッカス属の菌には「ヨーグルトを作るときに使われる菌(ストレプトコッカス属サーモフィルス種)」と「咽頭炎の原因菌(ストレプトコッカス属ピオゲネス種)」が存在します。

“属”レベルまでの解析ではそれらを「ストレプトコッカス属」としてひとまとめにして分析してしまうことがあります。

しかし、種レベルまで分析ができると「ヨーグルトを作るときに使われる菌(ストレプトコッカス属サーモフィルス種)」と「咽頭炎の原因菌(ストレプトコッカス属ピオゲネス種)」とを判別することができます。

このように“種”レベルまで解析できると、従来よりも詳しく正確に腸内環境を把握することができます。

また、従来では検出しにくかった“レア菌”も検出可能となるなど、「精度の高い検査レポート」の提供が可能です。

2. 一人ひとりに合わせたおすすめの腸活を提案する「腸活特化コンテンツ」

腸活と一言で言っても、「ダイエット」目的なのか、「メンタルヘルス」目的なのか、「病気の予防」が目的なのか、その目的は様々です。

そこで、それぞれの腸内環境や行動習慣、腸活の目的に合わせて、最適な腸活のアドバイスを提示する「腸活特化コンテンツ」を用意しました。

レポートサイト内での簡易食事アンケートの回答と、腸内フローラ検査の結果とを組み合わせる独自の評価手法を採用しています。

それにより、普段の食生活を踏まえた、パーソナライズされたおすすめ食材や栄養素の提案を行います。

このパーソナライズされた提案を日常生活に取り入れることで、自分に合った最適な腸活を行うことができます。

【不調やお悩み解決のヒントを提示する豊富な7つのカテゴリー】

多くの方のお悩みを解決するサポートをするため、7つのカテゴリーを用意されました。

＜7つのカテゴリー＞

「ダイエット」「睡眠」「アレルギー」「栄養素」「エクオール」「未病予防」「メンタルヘルス」

■例1：ダイエット

「ダイエットを頑張っても体重が落ちにくい」「あまり食べていないのに太りやすい」、そんなお悩みに寄り添うカテゴリーです。

腸内細菌には肥満予防に役立つとされる“痩せ菌”が存在します。

このような痩せ菌が腸内にいるのかを知ることができます。

な痩せ菌が腸内にいるのかがわかる「ダイエットカテゴリー」

■例2：メンタルヘルス

「最近気分が沈みがち」「元気が出ない」、そんなお悩みに寄り添うカテゴリーです。

最近の研究では、腸内の状態が「うつ病」や「活力」に密接に関わっていることがわかってきました。

脳と腸は、互いに影響を及ぼし合う関係にあり、心を整えるにはまず腸内環境を整えることが重要です。

腸内フローラ検査を行うことで、メンタルの安定に関わるとされる菌がいるかを確認できます。

■例3：エクオール

「エクオールの菌がいるか気になる」「更年期症状がつらい」など、女性特有のお悩みに寄り添うカテゴリーです。

近年の研究でエクオールが、乳がんや前立腺がんなどのホルモン依存性のがん、更年期症状、骨粗しょう症、皮膚の健康へ予防効果が報告されています。

エクオールは誰でも作れるわけではなく、「エクオール産生菌」と呼ばれる特定の腸内細菌を持っている必要があります。

日本人ではおよそ4割ほどの人しかエクオールを産生できないと言われています。

腸内フローラ検査を行うことで、エクオール産生菌といわれる菌がいるかどうかを確認できます。

エクオール産生菌といわれる菌がいるかどうかがわかる「エクオールカテゴリー」

