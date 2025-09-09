芸能事務所「ブランニューミュージック」の公式サイトが９日に更新され、フリーアナウンサー・吉田照美の活動休止を発表した。体調不良のため入院療養しているという。

「弊社所属 吉田照美の活動に関するご報告」と題して報告。「弊社所属 吉田照美は、現在体調不良のため入院療養しております」と伝え、「それに伴い一定期間、活動をお休みさせて頂くことをご報告申し上げます。活動再開の時期につきましては、改めてご案内申し上げます」とした。

そして「関係各位、ファンの皆様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますが、ご理解の程何卒宜しくお願い申し上げます」とつづられた。

◆吉田 照美（よしだ・てるみ）１９５１年１月２３日、東京・葛飾区生まれ。７４歳。７４年、早大政経学部卒業後、文化放送にアナウンサーとして入社。７８年、深夜放送の「セイ！ヤング」のパーソナリティーに抜てきされ人気に。８０年スタートの「吉田照美の夜はこれから てるてるワイド」のメインパーソナリティーとなり、同番組を人気トップに押し上げる。８５年、文化放送を退社し、フリーに転身。テレビにも進出し、フジテレビ系「夕やけニャンニャン」、ＴＢＳ系「ぴったし カン・カン」などの司会を務めた。文化放送平日昼の帯ワイド番組「吉田照美のやる気ＭＡＮＭＡＮ！」を８７年から０７年まで２０年間担当。ラジオマンとしての人気を確固たるものにした。