９日のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）では、４日に肺炎のため死去した歌手・橋幸夫さん（享年８２）の追悼特集を放送した。

急きょ放送内容を変更し、「緊急追悼 橋幸夫さん」と題して特集。「御三家」の舟木一夫、西郷輝彦さんと３人で出演した２０００年放送回などを振り返った。

２３年５月に歌手活動を一度引退した橋さんだが、２４年４月に活動再開した。２４年の出演回では、引退宣言をしたものの想像以上にファンからの反響が大きかったため、会見を開いて引退を撤回したと説明。「多くのファンのみなさんが一生懸命お金をかけてくれて私のことを応援して下さったんで、引退をやめました。しばらく休むことができましたんで、これからは死ぬまで歌いますと宣言したいと言ったら、（喜んで）ワーって言ってくれた」と笑った。

１８年に再婚した妻・真由美さんからも「軽はずみに言いたいこと言っちゃうから。もう少しちゃんとやって下さい」と怒られたという。しっかり者の真由美さんに私生活を支えられていたそうで「本当にありがたいです。性格が違うというのは夫婦として大事ですね。助かっております」と感謝していた。

番組の最後には「謹んでお悔やみ申し上げます」のテロップも表示され、故人を改めて追悼した。