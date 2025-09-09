富士急ハイランドにある屋外型テーマパーク「トーマスランド」にて「HALLOWEEN 2025」を開催。

「いたずらおばけとハッピーハロウィン」をテーマに、おばけたちがトーマスランド内に大集合します☆

富士急ハイランド「トーマスランド」HALLOWEEN 2025

開催期間：2025年9月20日(土)〜11月3日(月祝)

「富士急ハイランド」にある、日本で唯一の“きかんしゃトーマス”の屋外型テーマパーク「トーマスランド」が、秋のイベント『トーマスランド HALLOWEEN 2025』を開催。

「いたずらおばけとハッピーハロウィン」をテーマにトーマスランド内に“おばけ”が大集合します！

期間中はハロウィンらしい、ドキドキ・ワクワクの雰囲気に包まれるなかで、様々なイベントを実施。

大人気のライブパフォーマンスショー「トーマスランドPLAY ON!」は、期間限定でハロウィンバージョンにパワーアップします☆

パフォーマーのお兄さん・お姉さんと3つの「ハロウィンチャレンジ」に挑戦でき、ショーの最後には「おばけ」と一緒にハロウィンパレードで大盛り上がり！

おばけが乗った可愛らしいピザやナポリタンなど、期間限定メニューも登場。

さらに、「トーマス」をはじめとする人気キャラクターのハロウィンデザインオリジナル缶バッジがもらえるイベントもあり、ハロウィンを満喫できること間違いなし☆

トーマスの仲間たちやたくさんの“おばけ”と一緒に、とってもハッピーなハロウィンが楽しめるイベントです！

トーマスランド PLAY ON!〜HALLOWEEN Ver.〜

開催日時：2025年9月20日(土)〜11月3日(月祝)の土日祝 14時00分〜 ※9月23日（火祝）は実施なし

開催場所：トーマスモニュメント前

土日祝に開催しているライブパフォーマンスショー「PLAYON!」を、HALLOWEENバージョンで開催。

パフォーマーのお兄さん・お姉さんと一緒に、クイズなど3つの「ハロウィンチャレンジ」に挑戦できるショーです☆

おばけチャレンジ（シール集めイベント）

開催期間：2025年9月20日（土）〜11月3日（月祝）

シール配布場所：

「アトラクションに隠れたおばけを探そう」・トーマスとパーシーのわくわくライド、たからさがし大冒険

「おばけのメニューを食べちゃおう」・トーマスレストラン、カインドリー夫人のキッチン、ハット卿夫人のおやつ屋さん

「おばけとハイタッチ」・おばけぼうし（白いキャップ）をかぶったスタッフ

缶バッジ交換場所：ステーションショップ

対象：幼児のお子様 ※シールは洋服や帽子の見えるところに貼ってください

※缶バッジはイメージです

「おばけチャレンジ」として、「アトラクションに隠れたおばけを探そう」「おばけメニューを食べちゃおう」「おばけとハイタッチ」の3つを用意。

各チャレンジに挑戦して、色の異なるシールを3つ集めたお子さんに、4種のオリジナル缶バッジから1つがランダムでプレゼントします！

原作出版80周年記念〜ドキドキ「ゆうれい列車」の読み聞かせ〜

開催日時：2025年9月20日(土)〜11月3日(月祝)の土日祝

開催場所：トーマスモニュメント付近

原作出版80周年イベントとして開催中の大型紙芝居の読み聞かせ。

「HALLOWEEN 2025」の期間中は、ちょっぴドキドキするエピソードの「ゆうれい列車」が披露されます☆

ハロウィンメニュー

メニュー：

【トーマスレストラン】

・ディーゼルのおばけナポリタン 1,200円

・おばけのトマトチーズピザ 1,100円

・おばけマフィン 500円

【ハット卿夫人のおやつ屋さん】

・おばけキャッスル ブルーベリーサンデー 650円

【カインドリー夫人のキッチン】

価格：各700円

―大人向けー

・パンプキンスパイスラテ(アイスorホット)

・スイートポテトラテ(アイスorホット)

・マロンラテ(アイスorホット)

ーお子様向けー

・スイートポテトミルク(アイスorホット)

・スイートパンプキンミルク(アイスorホット)

「トーマスレストラン」「ハット卿夫人のおやつ屋さん」「カインドリー婦人のキッチン」の、3つの飲食店舗では、ハロウィンにちなんだ期間限定メニューを販売。

お食事メニューもスイーツも、ハロウィンらしい見た目でイベントを盛り上げます！

おばけが大集合する「いたずらおばけとハッピーハロウィン」がテーマのシーズンイベント。

富士急ハイランド「トーマスランド」の「HALLOWEEN 2025」は、2025年9月20日〜11月3日まで開催です！

©2025 Gullane (Thomas) Limited.

※画像はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post ハロウィンバージョンのショーやグッズがもらえるシール集め！富士急ハイランド「トーマスランド」HALLOWEEN 2025 appeared first on Dtimes.