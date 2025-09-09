¡Ú¥ë¥Ã¥¯¡ÛHaute Mode Hirata 2026Ç¯½Õ²Æ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¨¡¨¡À¸ÃÂ100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÁÏÀß¼Ô¤Î°Õ»×¤òÌ¼¡¢Â¹À¤Âå¤¬Ì¤Íè¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤°
Àè½µÊÄËë¤·¤¿ Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S¡£Åìµþ¤Î³Æ²ñ¾ì¤Ç¿·±Ô¤«¤éÏ·ÊÞ¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½¸¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÏÂ¤¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î3ÆüÌÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡¢1955Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥ÉÊ¿ÅÄ¡ÊHaute Mode Hirata¡Ë¡£ÁÏÀß¼Ô¡¦Ê¿ÅÄ¶ÇÉ×¤ÎÀ¸ÃÂ100Ç¯¤òµÇ°¤·¡¢Ì¼¡¢Â¹À¤Âå¤Î¥â¥Ç¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¡ÖË¹»Ò¤¬¼çÌò¡×¤Î¥·¥ç¡¼¤¬½ÂÃ«¥Ò¥«¥ê¥¨¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of Haute Mode Hirata
ÁÏÀß¼Ô¡¦Ê¿ÅÄ¶ÇÉ×¤Î°ä»º¤È¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥ÉÊ¿ÅÄ
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Îµð¾¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ð¥ë¥Æ¤Ë³Ø¤ó¤ÀÊ¿ÅÄ¶ÇÉ×¤Ï¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¹Ä¼¼¤äÊ¸²½¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëË¹»Ò¤ò¼ê¤¬¤±¡¢Æ±»þ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¶¨Æ¯¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎË¹»ÒÊ¸²½¤ò»Ù¤¨¤Þ¤·¤¿¡£1955Ç¯¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥ÉÊ¿ÅÄ¤Ï¡¢Åìµþ¡¦À¾ËãÉÛ¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÅÁÅýÅªµ»½Ñ¤È¥ª¡¼¥È¥¯¥Á¥å¡¼¥ë¤ÎÀº¿À¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏÌ¼¤ÎÊ¿ÅÄ²¤»Ò¡¢Â¹¤ÎÁáÉ±¤ÈæÆ¤¬¤½¤Î°ä»º¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÏÂ¤À¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¿·¤¿¤ÊÉ½¸½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï31ÅÀ¤Î¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿·Ñ¾µ¤ÎÊª¸ì¤òÂÎ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of Haute Mode Hirata
¡ÖË¹»Ò¤¬¼çÌò¡×¤Î¥·¥ç¡¼
²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ò¥«¥ê¥¨¥Û¡¼¥ëA¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ÎÎ®Àþ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë±²´¬¤¾õ¤ËµÒÀÊ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î´Ö¤ò¥â¥Ç¥ë¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÊâ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Ë¹»Ò¤ÏÆ¬¾å¤Ë¤¹¤È¤ó¤È¼ý¤Þ¤ëÃ¼Àµ¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤ËÍÉ¤ì¤ëÍµ¡Åª¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤É½¾ð¤òÈäÏª¡£ÆÃ¤ËÇÑ´þ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Í¤Ö¤¿¤ÎÏÂ»æ¤ò¥Á¥å¡¼¥ë¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤¿Âç¤Ö¤ê¤ÎË¹»Ò¤ä¡¢µþÍ§Áµ¤Îµ»Ë¡¤ò±þÍÑ¤·¤¿KYOTO Leather¤Ë¤è¤ëÁÇºà¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤¿ºîÉÊ¤¬¶¯¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of Haute Mode Hirata
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Î¶¦±é
º£²ó¤ÎË¹»Ò¤ÎÂ¤·Á¤Ï¡¢RYUNOSUKEOKAZAKI¤Î²¬ùõÎ¶Ç·Í´¡¢mister it.¤Îº½ÀîÂîÌé¡¢Tamme¤Î¶ÌÅÄÃ£Ìé¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤±Ô¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î°áÁõ¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡£Ä¦¹ïÅª¤Ê¥É¥ì¥¹¤ä¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ê¥¦¥§¥¢¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ë¹»Ò¤ÏÃ±¤Ê¤ëÁõ¾þ¤òÄ¶¤¨¡¢¿ÈÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¸ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁÅýÅª¤Ê¥â¥Ç¥£¥¹¥È¤Îµ»½Ñ¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸Æ±þ¤·¡¢Ë¹»ÒÊ¸²½¤Î¿·¤·¤¤ÃÏÊ¿¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of Haute Mode Hirata
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ë·Ñ¾µ
¥²¥¹¥È¤ËÇÛ¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¶ÇÉ×¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤ë²áµî¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¸½ºß¡¢¤½¤·¤ÆË¹»ÒÊ¸²½¤¬Âó¤¯Ì¤Íè¤òÂª¤¨¤¿¤â¤Î¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ë¹»Ò¤ò·Á¤Å¤¯¤ë·¿¡¢ÁÇºàÁª¤Ó¡¢¼ê¤ÎÆ°¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¶ÊÀþ¡¢ºÙÉô¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¨¡¨¡¤½¤¦¤·¤¿µ»½Ñ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢²¤»Ò¡¦ÁáÉ±¡¦æÆ¤Ï¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¡¼¤Î½ªËë¸å¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥¨¤Ë11ÅÀ¤Î¶ÇÉ×¤ÎË¹»Ò¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¡¢»°À¤Âå¤ÎÊâ¤ß¤òÀÅ¤«¤Ë·ë¤Ó¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Courtesy of Haute Mode Hirata
¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥ÉÊ¿ÅÄ¤¬º£²ó¤Î¥·¥ç¡¼¤ÇÄó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ÎÌ¤Íè¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÅÁÅýÅªµ»Ë¡¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é³×¿·Åª¤ÊÁÇºà¤äÉ½¸½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿ºîÉÊ·²¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤òÊ¸²½¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤êÌ¤Íè¤òÀÚ¤ê³«¤¯Â¸ºß¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤ò·ë¤Ó¡¢Ë¹»ÒÊ¸²½¤Î¿·¤·¤¤¾Ï¤ò³«¤¤¤¿½Ö´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Courtesy of Haute Mode Hirata
Courtesy of Haute Mode Hirata
Courtesy of Haute Mode Hirata
Courtesy of Haute Mode Hirata
Courtesy of Haute Mode Hirata
Courtesy of Haute Mode Hirata